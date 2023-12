Cyclisme : La preuve que Van Aert joue le général du Giro…

Alexandre Higounet

Alors que Wout Van Aert a indiqué qu’il ne chercherait pas à jouer le classement général au Tour d’Italie, un nouvel élément, révélé ces deniers jours, tend à confirmer l’hypothèse que le champion belge de la Jumbo-Visma a tenté un coup d’intox et qu’il a bien le regard tourné vers le maillot rose. Analyse.

Ces derniers jours, Mathieu Heijboer, le nouvel entraîneur de Wout Van Aert, s’est exprimé au micro du média belge Sporza au sujet de la préparation du champion belge, indiquant qu’elle serait plus axée sur le cyclo-cross et moins sur les premières classiques de l’année (Milan San Remo, Grand-Prix E3, Gand-Wevelgem), où il ne sera pas aligné, et ce afin d’arriver avec un maximum de fraîcheur pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ses deux grands objectifs du début de saison.

Un programme plus allégé en début de saison

Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Heijboer a notamment affirmé : « Le cyclocross devrait être un point fondamental de sa saison et non un point de rupture. Wout aimerait certainement faire plus de courses et est impatient de commencer à concourir, mais il comprend que tout doit être vu en perspective. L'hiver est axé sur la performance du printemps, il y a un travail à faire sur le fond, qui est indispensable pour avoir la bonne condition au bon moment. J'ai regardé les saisons précédentes et j'ai remarqué que la préparation pour les Championnats du Monde de cyclocross et la période de repos nécessaire qui a suivi ont fortement influencé sa condition, quels que soient les résultats et ses victoires. Wout a dû prendre des périodes de repos nécessaires avant les classiques, celles-ci ont affecté sa forme, il a donc fallu tout repenser. Je veux que Wout arrive sur le Tour des Flandres et à Paris-Roubaix affamé, rechargé, physiquement en pleine évolution. Avec un programme plus limité, je sais qu'il n'y aura plus de lacunes dans sa préparation ».

Arriver en Italie en pic de forme

Cependant, il est difficile de ne pas – aussi – associer ce changement de préparation et de programme au fait que Van Aert va disputer cette saison le Tour d’Italie, dont le départ arrive moins d’un mois après Paris-Roubaix à la place du Tour de France. En allégeant son programme en début de saison, le champion belge pourra surtout arriver en Italie avec la fraîcheur nécessaire, sans avoir besoin de trop couper après Roubaix. Cela tend à confirmer que le Belge arrivera en Italie avec la perspective du général, car s’il chassait seulement les étapes, comme il le dit officiellement, il n’aurait probablement pas fait autant de bouleversements dans sa préparation.