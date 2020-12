Cyclisme

Cyclisme : Après sa grosse chute, Julian Alaphilippe donne de ses nouvelles !

Publié le 26 décembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Lors du dernier Tour des Flandres, Julian Alaphilippe avait été victime d’une terrible chute et d’une double fracture à la main. Deux mois après, il donne de ses nouvelles.

L’image avait été impressionnante. Alors en tête du Tour des Flandres, Julian Alaphilippe avait été projeté au sol par une moto, mettant un terme à sa saison. Heureusement, le Français avait d’abord eu le temps de se parer du maillot jaune sur le Tour de France et de revêtir le maillot arc-en-ciel de champion du monde après sa victoire à Imola. Alors que Julian Alaphilippe devrait revenir en forme la saison prochaine avec son équipe de la Deceunick-Quick Step, le Français n’est pas encore complètement remis de son accident.

« J’avais beaucoup de douleurs, j’ai pris mon mal en patience »