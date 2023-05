Cyclisme - Giro : Une opportunité unique pour Pinot vendredi ?

Alexandre Higounet

Suite à la lourde chute subie par Remco Evenepoel dans l’étape de mercredi, Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, n’a pas masqué une forme d’inquiétude. Et demain vendredi, une grande étape de montagne se profile sur la route du Giro. Pour Pinot, l’opportunité se présente de récupérer du temps sur le champion belge. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias belges, dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, a avoué une relative inquiétude sur le niveau de forme de Remco Evenepoel dans les prochains jours, suite à ses deux chutes lors de la cinquième étape de mercredi l’ayant laissé avec de grosses douleurs sur le côté droit.

« J’espère que ça ne va pas s’aggraver pour Remco »

Lefévère a notamment déclaré : « Ça n'est pas agréable de vivre des choses comme celles-ci. Nous allons voir comment ça se passe, mais ce ne sera certainement pas une journée facile, Remco (Evenepoel) va devoir se battre pour garder sa place dans le peloton. Et vendredi, c'est une étape de montagne. Nous devons désormais voir comment il se sent au jour le jour et espérer que ça ne s'aggrave pas d'ici le premier jour de repos lundi ».

Roglic va forcément attaquer donc...

Il apparaît clair qu’avec la lourde chute subie, Remco Evenepoel devrait connaître une ou deux journées difficiles, notamment au surlendemain de la chute, le corps étant mécaniquement fatigué par le traumatisme subi. Or comme l’a décrit Lefévère, une grosse étape de montagne se profile dans la journée de vendredi, avec une arrivée au sommet de Gran Sasso d’Italia, une montée classée en 1ère catégorie rendue interminable avec l’ascension préalable du Calascio (2ème catégorie), sans descente entre les deux. Pour Thibaut Pinot, une opportunité pourrait s’ouvrir de lancer - ou plutôt d’accompagner - une offensive si les jambes sont toujours présentes. Le leader de la Groupama-FDJ voit en effet s’ouvrir une opportunité intéressante de grappiller du temps sur le champion belge, qui n’a montré aucune faiblesse en dehors de sa chute. De toute façon, il y a fort à parier que Primoz Roglic testera Remco Evenepoel vendredi, Pinot devra donc surtout rester vigilent pour suivre cette grande offensive lorsqu’elle se présentera… Et ainsi continuer à monter en régime au général sans se mettre trop en avant dans les médias...