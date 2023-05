Cyclisme - Giro : Le plan de Roglic pour piéger Evenepoel

Alexandre Higounet

Dans le contexte de cette première semaine de Giro, dominée outrageusement par Remco Evenepoel avant sa chute intervenue dans les derniers kilomètres de l’étape de mercredi, il apparaît quasiment certain que Primoz Roglic, son principal concurrent pour la victoire finale, lancera une offensive dans le final de l'étape de montagne aujourd'hui. Explication.

Interrogé dans les médias belges après la lourde chute subie par Remco Evenepoel dans le final de la cinquième étape mercredi, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quickstep, n’a pas caché une certaine inquiétude dans l’optique des prochains jours, son champion ayant tout de même été marqué physiquement par l’incident, souffrant notamment beaucoup côté droit.

Evenepoel affaibli après sa chute

Dans des propos rapportés par cyclismactu.net , Lefévère a notamment confié : « Ça n'est pas agréable de vivre des choses comme celles-ci. Nous allons voir comment ça se passe, mais ce ne sera certainement pas une journée facile, Remco (Evenepoel) va devoir se battre pour garder sa place dans le peloton. Et vendredi, c'est une étape de montagne. Nous devons désormais voir comment il se sent au jour le jour et espérer que ça ne s'aggrave pas d'ici le premier jour de repos lundi ».

Une fenêtre de tir unique pour la Jumbo-Visma

L’inquiétude de Lefévère apparaît logique alors que se dresse une difficile étape de montagne ce vendredi, avec l’arrivée au sommet de Gran Sasso d’Italia, à 2130 mètres d’altitude, après une montée finale de quasiment 45 kilomètres en tenant compte du col précédent que les coureurs graviront sans redescendre pour enchaîner directement. Elle est d’autant plus logique que souvent, les coureurs connaissent leur pire journée au surlendemain d’une chute, le corps étant alors fatigué par le traumatisme subi. Evenepoel pourrait bien aborder l’étape montagneuse affaibli. En tenant compte de cet état de fait, et sachant qu’en-dehors de sa chute, le champion belge était jusqu’à maintenant apparu intouchable, il est possible d’affirmer que Primoz Roglic, son grand rival pour la victoire finale, attaquera à coup sûr dans les dix derniers kilomètres. L’opportunité est unique de reprendre du temps sur Evenepoel et le leader de la Jumbo-Visma sait très bien qu’il ne peut louper cette fenêtre de tir. Il lancera forcément une offensive sévère pour tester Evenepoel. Si le champion belge montre des signes de faiblesse, la formation hollandaise lancera alors les très grandes manœuvres pour gagner un maximum de temps. Placé en embuscade, Thibaut Pinot devra lui aussi être là pour accompagner le mouvement et grappiller du temps, tout en discrétion.