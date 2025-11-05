Cyclisme : Futur équipier de Pogacar, il répond aux critiques !

Alexandre Higounet

Alors qu'il figure parmi les grands coureurs français du peloton international malgré sa dernière saison perturbée par des pépins au genou, Benoît Cosnefroy, en fin de contrat avec l'équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, a surpris en s'engageant avec la formation UAE Team Emirates pour devenir équipier de Tadej Pogacar. A l'occasion d'une interview, il a répondu aux critiques tombées après l'officialisation du deal.

En fin de contrat avec l'équipe Décathlon-AG2R La Mondiale, avec qui aucun accord n'avait été trouvé pour une prolongation, tant du fait d'un différentiel sur ses termes financiers que d'une volonté partagée de passer à autre choses, Benoit Cosnefroy (30 ans) a dû longtemps patienter avant de trouver une nouvelle équipe. Alors qu'il fût un temps annoncé en discussions avancées avec Lidl-Trek avec un statut de leader, le coureur tricolore, qui figure parmi les grands noms du cyclisme hexagonal, a finalement signé avec la formation UAE Team Emirates, où il sera amené à occuper un rôle d'équipier de Tadej Pogacar pour les deux prochaines saisons.

« C’était le dernier appel pour rester au plus haut niveau » Un choix qui peut surprendre, mais qui s'explique aussi par son timing, Benoît Cosnefroy n'ayant plus vraiment d'options ouvertes alors qu'on entrait dans l'automne et qu'il n'avait toujours aucun contrat pour l'an prochain. Le coureur l'a d'ailleurs confirmé à l'occasion d'un entretien accordé à La Presse de la Manche, déclarant dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Avec mes blessures, ça a compliqué le mercato, mais c’était le dernier appel pour rester au plus haut niveau. Il y avait l’envie de changer, d’écrire une nouvelle page. Ce n’est jamais facile de partir, mais j’avais besoin d’une nouvelle dynamique. Je trace ma route, je roule pour mon plaisir et je suis concentré sur ce qui compte le plus, moi et mon entourage ».