Cyclisme : Evenepoel tenté par le Giro ? L'argument qui pourrait faire mouche...

Alexandre Higounet

Alors qu'il y a quelques jours, Jonas Vingegaard annonçait qu'il se laisserait bien tenter l'an prochain par le Tour d'Italie, qu'il rêve de gagner, certains échos en provenance de médias belges indiquent que Remco Evenepoel envisagerait lui aussi de tenter sa chance sur le Giro avant le Tour de France. Et au-delà du cas Pogacar, un argument pourrait faire mouche dans l'esprit du champion olympique belge.

Ces derniers jours, Jonas Vingegaard n'a pas caché qu'il envisageait très sérieusement de disputer le Giro l'an prochain, et que le maillot rose pourrait bien constituer son objectif prioritaire : « Est-il possible que je fasse de nouveau deux Grands Tours en 2026 ? Bien sûr ! Nous n'avons encore rien décidé, mais j'ai déjà participé à deux Grands Tours à deux reprises dans ma carrière et la préparation est légèrement différente si l'on n'en fait qu'un seul. J'ai déjà remporté le Tour d'Espagne et je ne dis pas que je ne veux pas y revenir, mais il est vrai que le Giro d'Italia me manque, car je n'y ai jamais participé, et c'est une course que j'aimerais vraiment gagner. Je préfère gagner le Giro plutôt que le Tour de France en 2026 car je préfère gagner les trois grands tours. Mais nous n’avons pas encore décidé si je m’alignerai sur le Giro la saison prochaine. Il faut prendre en compte les objectifs de l'équipe et les miens pour la saison avant de prendre une décision ».

« En fonction du Giro d'Italia, qui sera bientôt dévoilé, nous évaluerons en interne » Selon certains échos des médias belges, et notamment du quotidien Het Laatste Nieuws, le Danois pourrait ne pas être le seul. En effet, Remco Evenepoel réfléchirait lui aussi à l'opportunité de s'aligner au départ du Giro. A priori, deux plans existeraient sur le bureau du staff de la Red Bull-Bora-Hansgrohe : un plan A avec une campagne des classiques pleines suivi du Tour de France, un plan B avec une préparation spécifique pour le doublé Giro-Tour, avec quelques classiques au passage. A l'occasion d'un entretien croisé avec Johan Museeuw, Remco Evenepoel a ainsi confirmé, comme rapporté par Het Laatste Nieuws : « Le premier comprend une campagne de classiques, le second le Giro. En fonction du Giro d'Italia, qui sera bientôt dévoilé, nous évaluerons en interne et en concertation ce qui est physiquement et en termes d'entraînement réalisable. Nous gardons également à l'esprit les Championnats du monde (route et contre-la-montre) en fin de saison, car je veux être au top de ma forme à ce moment-là. Donc, après le Tour, je ferai une pause et ensuite, via les Grands Prix de Québec et de Montréal, entre autres, je préparerai les championnats du monde ».