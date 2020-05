Cyclisme

Cyclisme : Cette équipe française qui évoque une arrivée de Chris Froome…

Publié le 17 mai 2020 à 9h35 par T.M.

Ces dernières heures, il a été question d’un possible départ de Chris Froome de chez INEOS. Du côté de Cofidis, Cédric Vasseur a évoqué une arrivée du Britannique.

Un énorme coup de tonnerre pourrait se préparer au sein du peloton. En effet, lors du prochain Tour de France, Chris Froome pourrait bien ne pas porter le maillot d’INEOS. A cause de certaines tensions avec son équipe, où il se retrouve notamment en concurrence avec Egan Bernal, Geraint Thomas ou même Richard Carapaz, le Britannique pourrait donc alors chercher une place de numéro 1 ailleurs. Mais où ? Dans un entretien accordé à CyclismActu , Cédric Vasseur, manager de l’équipe Cofidis, a évoqué une possible arrivée de Froome.

« Pas de discussions avec Froome pour l’instant »