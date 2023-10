Cyclisme : C’est terminé, Alaphilippe est fixé pour son avenir

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel. Après plusieurs semaines de discussions, le projet de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step est tombé à l'eau. La fin de ce dossier clôt également l'avenir de Julian Alaphilippe. Alors que la fusion aurait condamné sa place au sein de la formation belge, l'ancien double champion du monde va pouvoir poursuivre l'aventure comme il le souhaitait.

Il n'y aura finalement pas de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step. Cet immense projet menaçait l'avenir de plusieurs membres du staff des deux équipes, mais également de certains coureurs comme Julian Alaphilippe. En perte de vitesse ces deux dernières années mais toujours déterminé à conserver un statut important qu'il n'aurait pas pu revendiquer dans cette nouvelle équipe, le Français y voit maintenant plus clair sur son avenir qui s'écrira, au moins pour 2024, avec son équipe actuelle.

La fusion Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step ne se fera pas

Dans une lettre rendue publique par les médias samedi dernier, la Jumbo-Visma a annoncé que la fusion avec la Soudal Quick-Step ne verra pas le jour pour la saison 2024. « Nous voulons être prêts à affronter l’avenir sur le plan organisationnel, financier et sportif après l’ère de Jumbo en tant que sponsor principal. Dans ce processus, nous avons conclu qu’une fusion avec Soudal-Quick Step n’était pas la meilleure option. Nous verrons plus tard quelle est la meilleure option », écrit la formation néerlandaise. Une nouvelle qui soulage forcément Julian Alaphilippe, pour qui l'avenir était très incertain.



«C'est un peu chiant»