Cyclisme : Alaphilippe, son projet prend forme !

Depuis quelques semaines, Julian Alaphilippe a un plan de vol relativement clair pour son avenir, censé l’emmener de retour au top niveau pour le printemps prochain, prêt à en découdre dans la campagne des classiques. Il passe par une grande fin de saison jusqu’au point d’orgue au Tour de Lombardie. Et les temps de passage sont très satisfaisants…

Depuis quelques temps, Julian Alaphilippe n’a pas fait de mystère sur son projet pour l’avenir, à commencer par les prochaines semaines. Alors qu’il apparaît acté que le double champion du monde restera chez Soudal-Quickstep l’an prochain pour honorer sa dernière année de contrat avec la formation belge, l’objectif premier est de retrouver un niveau de forme maximal au début de la saison prochaine. Cela passe par une grosse fin de saison, pour que le Français poursuive sa réadaptation au rythme du plus haut niveau, lui qui a souffert cette année d’un manque sur ce plan, manque lié à ses divers arrêts prolongés pour blessure ou maladie depuis deux ans, qui ont empêché une réelle continuité au top.

Retrouver le rythme du top niveau

Dans le courant du mois d’août, le directeur sportif de la Soudal-Quickstep Davide Bramati avait assez bien dessiné les contours du projet : « Après ce qu'il a vécu, je suis convaincu qu'Alaphilippe reviendra après cette saison. Il doit d'abord avoir une saison sans accrocs majeurs. Il lui faut encore l'hiver pour pouvoir travailler sur cette base et vous verrez l'année prochaine. Maintenant, nous regardons vers l'avenir. Comme je l'ai déjà dit, il est important de boucler cette saison de manière cohérente ». Julian Alaphilippe est d’ailleurs arrivé au Québec avec l’ambition d’être à la lutte dans le final des deux grandes classiques canadiennes, le Grand-Prix de Québec et le Grand-Prix de Montréal, lui qui avait effectué un premier pas en avant lors de sa reprise au Grand-Prix de Plouay. Quelques heures avant le Grand-Prix de Québec, le Français avait notamment déclaré : « J’étais très heureux d’être à Plouay. C’était une course difficile avec 260 kilomètres et beaucoup de montées, et elle a été super dure. J’ai senti tout de suite qu’il me manquait un peu de rythme alors je pense que les deux courses ici et le Tour du Luxembourg seront super importantes pour que je gagne en puissance dans les jambes. C’est génial d’être ici et nous verrons bien ce qu’il en ressortira en terme de résultat ».

Son projet est en train de se concrétiser…

Ce qu’il en est ressorti, c’est que le projet du champion tricolore est bel et bien en train de prendre forme. 9ème au Grand-Prix de Québec, où il a sprinté pour la victoire dans le groupe de tête, 12ème au Grand-Prix de Montréal, une course très exigeante ayant laminé tout le peloton, Julian Alaphilippe a clairement monté d’un cran par rapport à Plouay. Son ambition de retrouver un excellent niveau en fin de saison, avec comme grand objectif le Tour de Lombardie, pour lancer sa préparation hivernale sur une base saine, est en train de se concrétiser.