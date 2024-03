Cyclisme : Alaphilippe «s’est tué tout seul», il déballe tout

Arnaud De Kanel

Rien ne va plus pour Julian Alaphilippe. Comme sur le Het Nieuwsblad, le coureur français a été contraint à l'abandon lors des Strade Bianche samedi, et ce, à cause d'une chute. La malchance le poursuit, lui qui est attendu au tournant par Patrick Lefévère, qui l'a récemment critiqué. Certains mettent donc la faute sur le Belge, mais pas Jérôme Pineau, qui estime que le coureur de la Soudal Quick-Step n'en fait pas assez pour revenir au top.

Pris dans une chute avec son jeune coéquipier Paul Magnier, Julian Alaphilippe a abandonné lors des Strade Bianche samedi. Un deuxième abandon consécutif pour le double champion du monde, en panne totale de confiance et de réussite depuis plus d'un an et sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège. Les différentes sorties médiatiques de Patrick Lefévère à son encontre ne doivent pas l'aider, mais pour Jérôme Pineau, Alaphilippe ne peut s'en prendre qu'à lui-même.

«Alaphilippe ne met plus un pied devant l’autre»

« Depuis sa lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège (en avril 2022), Alaphilippe ne met plus un pied devant l’autre, il n’y est plus sportivement. Il a enchaîné les chutes et les incidents. Il n’arrive plus à tenir sur son vélo, il n’est plus dans le coup et n’y est plus physiquement. Lefevere ne parle pas pour rien. J’ai défendu Julian la semaine dernière en disant que ça n’a pas à être dans la presse. En revanche, s’il le dit c’est qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Il sait ce qui se passe dans son équipe », a lâché Jérôme Pineau sur le plateau des Grandes Gueules du Sport ce dimanche sur RMC . L'ancien coureur estime que Julian Alaphilippe est l'unique responsable de sa descente aux enfers.

«Alaphilippe s’est tué tout seul en ne faisant pas les efforts nécessaires»