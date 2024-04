Cyclisme : Alaphilippe se rate, il dévoile la raison

Arnaud De Kanel

Julian Alaphilippe n'a pas les résultats escomptés en ce début de saison. Le coureur français arrivait plus revanchard que jamais après deux années de galère, avec l'envie de faire taire les critiques. Or, il n'a pas réussi à lutter avec les meilleurs durant les Flandriennes. La faute à une grosse blessure qu'il a souhaité cacher pour éviter de se faire critiquer.

Les années se suivent et se ressemblent pour Julian Alaphilippe. La malédiction ne lâche plus le coureur de la Soudal Quick-Step, à nouveau plombé par une chute en début de saison survenue sur les Strade Bianche. Ce qui ne l'avait pas empêché de participer à la campagne de classiques flandriennes, sans succès. Mais désormais, on sait pourquoi Alaphilippe n'a pas pu se mêler à la lutte pour la gagne.



Alaphilippe a couru avec une fracture du péroné

Dans un entretien accordé au Parisien , le Français a en effet révélé avoir couru pendant tout ce temps avec une fracture du péroné. « Je ne voulais pas le dire, car je ne voulais pas qu’on pense que je me cherche des excuses. Mais je suis tombé très lourdement aux Strade Bianche. Et cette chute m’a bien sonné. En plus, j’étais touché moralement car, avant, j’étais bien en jambes et car c’est une course que j’aime beaucoup. Cette chute m’a mis un gros coup derrière la tête. Et j’avais mal physiquement au genou gauche. J’ai passé ensuite un très mauvais Tirreno en serrant les dents. Après, je pouvais rouler même si j’avais mal. Mais je l’ai fait en mode fantôme, en ne faisant que souffrir sans pouvoir m’exprimer. Pourtant, je sentais qu’un truc n’allait pas vraiment. Ensuite, je fais un Milan-San Remo où j’ai réussi à basculer avec les meilleurs sur la fin. Mais la douleur était toujours là », a révélé Julian Alaphilippe. Mais il était hors de question pour lui de faire une croix sur les Flandriennes, même s'il reconnait désormais que c'était une erreur.

«La tête a voulu décider à la place du genou»