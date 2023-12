NBA : Une star de l’UFC s’en prend violemment à LeBron James

Florian Barré

Il y a des choses qui ne changeront certainement jamais. C’est le cas de l’opinion, très faible, de Colby Covington envers LeBron James. Alors qu’il s’apprête à affronter Leon Edwards pour la ceinture des poids mi-moyens, samedi soir pour l’UFC 296, l’Américain s’en est pris à la légende de la NBA à qui il reproche de ne pas suffisamment aimer sa patrie.

Après s’être incliné à deux reprises contre Kamaru Usman pour la ceinture de l’UFC, Colby Covington va pouvoir retenter sa chance contre Leon Edwards cette fois-ci. L’homme de 35 ans n’a plus combattu dans l’octogone depuis un an et demi. Sa dernière représentation remonte au 5 mars 2022 contre Jorge Masvidal, duel qu’il avait remporté après avoir dominé son ancien meilleur ami, aujourd’hui meilleur ennemi, sur cinq rounds. Et en attendant son combat contre Edwards le 16 décembre, Covington a pris en grippe un autre très grand athlète : LeBron James.

LeBron James attaqué

Connu pour toujours dire ce qu’il pense, Colby Covington n’hésite jamais lorsqu’il peut attaquer ses rivaux. En conférence de presse, avant l’UFC 296, l’ancien champion welterweight a insulté LeBron James après avoir vu une vidéo où le joueur des Los Angeles Lakers et sa famille se baladaient sur un parquet de basket en plein hymne national, cherchant où s’asseoir, sans prendre compte de la situation.

« Tu es un lâche. Tu es une p*te. »