MMA - UFC : Un énorme combat se prépare !

C’est le KO de ce début d’année. Dans la nuit de samedi à dimanche, Max Holloway a endormi Justin Gaethje à une seconde du terme du cinquième et dernier round, remportant ainsi la ceinture BMF remise en jeu par son homologue Américain. Après sa victoire, « Blessed » a de suite prévenu Ilia Topuria qu’il arrivait. Ainsi, le Géorgien a répondu sur les réseaux sociaux et semble prêt à affronter celui qui n’a jamais été mis KO.

L’UFC 300 fut une soirée mémorable pour l’organisation reine du MMA dans le monde. 26 combattants, dont 12 anciens/actuels champions, s'affrontant à la T-Mobile Arena de Las Vegas, dans le Nevada, ça avait de quoi faire rêver. Alex Pereira et Zhang Weili ont défendu leurs ceintures respectives mais celui qui a marqué les esprits samedi soir se nomme Max Holloway. Le natif d’Hawaï a même obtenu 600 000$ de bonus pour son incroyable KO sur Justin Gaethje et vise désormais le titre des poids plumes de l’UFC, détenu par un certain Ilia Topuria.

MMA - UFC : C’est annoncé, McGregor est de retour ! https://t.co/Y1eduO93uM pic.twitter.com/HyTui1YOhn — le10sport (@le10sport) April 15, 2024

« Dites-lui de signer ce foutu contrat »

Tout de suite après sa victoire, Holloway a call-out El Matador au micro de l’UFC : « Il y a le Matador et il fuit devant le taureau ! Dites-lui de signer ce foutu contrat. En Espagne, à Hawaï, peu importe ! Même Islam Makhachev, il est célèbre pour défendre sa ceinture contre des -65kg, n’est-ce pas ? Je suis là. » Suite à cette déclaration Topuria a réagi sur X et espère bien être le premier combattant à mettre Blessed KO.

Topuria prévient Holloway