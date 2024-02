MMA - UFC : Un combattant s’endort en direct ! (vidéo)

Florian Barré

À l’occasion de l’UFC 298 dont le main event opposera Alexander Volkanovski à Ilia Topuria, l’Australien, champion en titre des poids plumes, s’est présenté en conférence de presse déguisé en grand-père. Une idée originale qui est venue après que l’Espagnol ait affirmé que « The Great » était trop vieux pour être champion. Et pour pousser le troll encore plus loin, ce dernier a fait mine de s’endormir pendant que son adversaire parlait face aux médias.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Ilia Topuria tentera d’empêcher Alexander Volkanovski de défendre la ceinture featherweight pour la sixième fois consécutive. Présents face à la presse ce jeudi, les deux hommes se sont envoyés quelques piques. L’Espagnol s’est même levé pour prendre de force la ceinture posée à côté de son homologue, comme avait pu le faire Conor McGregor il y a quelques années. Mais l’image de la soirée est autre puisque en pleine conférence, The Great a été surpris en train de dormir comme le ferait un grand-père, dont il avait revêtu le costume.

C’est Paulo Costa qui est venu réveillé Papy Volkanovski ptdrrr c’est très fort 😂👏🏼 #UFC298 pic.twitter.com/rU6bbHXEBm — CULTURE MMA (@CultureMMA_) February 16, 2024

Costa vs. Whittaker, l’autre énorme combat de la soirée

C’est Paulo Costa qui est venu réveiller Alexander Volkanovski. Ce dernier combat lui aussi samedi soir, contre Robert Whittaker. Difficile de prédire qui est le favori de ce face à face. À l’heure où beaucoup estiment que Whittaker est inconstant, ce dernier veut remettre les pendules à l’heure. Autrement dit, l’Australien veut frapper un grand coup face à Paulo Costa et repartir avec la victoire : « J’y vais avec de mauvaises intentions. J’ai l’intention d’entrer dans ce combat pour lui faire vraiment mal. » avait-il balancé il y a quelques jours pour Middle Easy.

Toute la carte de la soirée

Carte principale - 4h

Alexander Volkanovski vs. Ilia Topuria

Robert Whittaker vs. Paulo Costa

Ian Machado Garry vs. Geoff Neal

Merab Dvalishvili vs. Henry Cejudo

Anthony Hernandez vs. Roman Kopylov

Carte préliminaire - 2h

Amanda Lemos vs. Mackenzie Dern

Marcos Rogerio de Lima vs. Justin Tafa

Rinya Nakamura vs. Carlos Vera

A.J. Dobson vs. Tresean Gore

Zhang Mingyang vs. Brendson Ribiero

Carte pré-préliminaire - 0h30

Danny Barlow vs. Josh Quinlan

Oban Elliott vs. Val Woodburn

Miranda Maverick vs. Andrea Lee