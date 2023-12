MMA - UFC : Saint-Denis l’assure, il n’est qu’à 70% de son potentiel ultime

Florian Barré

L’athlète français Benoît Saint-Denis a prévenu tout le monde lors de l’UFC 295 en écrasant Matt Frevola : il vient pour prendre la ceinture chez les poids légers. Pour l’heure, il est encore loin de son objectif final, mais il continue d’évoluer dans le bon sens. Alors que ses vacances se terminent, le « God of War » s’est livré au Figaro et a notamment pris le temps d’énoncer les secrets pour être un bon combattant qui dure dans le temps.

À peine quatre ans après le début de sa carrière de MMA, Benoit Saint-Denis est déjà l'un des meilleurs espoirs de la division des poids légers, riche en talents, de l'UFC. Il reste d’ailleurs sur cinq victoires consécutives dont trois sur les cinq derniers mois. Des performances qui lui ont permis d’intégrer le top 15 et de rêver de la ceinture, à terme. Sa dernière victoire remonte à l’UFC 295 en novembre, où, grâce à un coup de tête, il a effacé Matt Frevola dès le 1er round.

Avancer à l’UFC tout en se préservant, la recette des grands champions

Bien qu’il semble presque devenu invincible, Benoît Saint-Denis assure ne pas avoir encore atteint son plein potentiel. Et c’est pour Le Figaro , qu’il a récemment expliqué comment il pourrait atteindre les 100% : « En termes de technique et d’expérience, je dois être autour de 70%, quelque chose comme ça. Maintenant, si je continue à monter sans prendre de dégâts, ça va commencer à être très intéressant en termes de niveau sportif. C’est tout le bonheur que je nous souhaite à mon staff et moi. » poursuit-il.



« Mais la carrière d’un combattant de MMA est parsemée d’embûches ; parce que s’il progresse mais qu’il prend trop de dégâts, la qualité de son menton, celle de son physique et de son envie peuvent être dégradées en parallèle de l’évolution de ses compétences athlétiques et techniques. Il faut réussir à progresser tout en préservant le corps. C’est l’objectif, on y arrive petit à petit, et on va continuer à travailler dessus pour arriver à la meilleure version de moi-même possible. »

Saint-Denis restera agressif, quitte à prendre quelques coups