MMA : Strickland à bout de nerfs sur le retour de McGregor à l’UFC

Florian Barré

Depuis plusieurs mois, Conor McGregor affirme que son retour à l’UFC arrive sous peu. Attendu fin 2023, il a finalement révélé le 31 décembre qu’il combattrait le 29 juin prochain face à Michael Chandler. Pour autant, il ne semble pas avoir repris sérieusement l’entraînement et Dana White a démenti à plusieurs reprises un retour certain du « Notorious ». De quoi agacer un certain Sean Strickland.

L'ancien champion poids plume et léger de l'UFC, Conor McGregor, s'est battu pour la dernière fois en juillet 2021, chutant contre Dustin Poirier. Depuis, l’Irlandais est apparu dans « The Ultimate Fighter 31 » et tout récemment a joué dans le film « Road House » avec Jake Gyllenhaal. Alors qu’on peut légitimement se questionner sur la forme physique du Notorious , dont l’apparence inquiète, ce dernier semble néanmoins motivé à l’idée de retourner dans l’octogone à l’UFC.

MMA : Aidé par Doumbè, Parnasse promet « un beau combat » pour son retour https://t.co/UsMmv0iodU pic.twitter.com/1qri7Z8kv3 — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

Info ou intox ?

C’est McGregor en personne qui a confirmé son retour sous peu : « On a eu la confirmation il y a quelques jours, tout est validé. The Mac et The Notorious seront de retour dans l'Octogone de l'UFC cet été. […] Maintenant, c’est parti. Il n’y a plus de gâchis maintenant. Je ne peux pas fuir maintenant. » Le problème c’est qu’avec ce dernier, on n’est jamais sur de rien. L’Irlandais pourrait très bien inventé cela pour mettre la pression sur l'UFC et finalement ne jamais remettre un pied dans une cage.

« Finis-en avec tes c**neries »