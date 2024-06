MMA : Salahdine Parnasse renonce à l’UFC et prolonge au KSW

Florian Barré

L’annonce est tombée ce vendredi : Salahdine Parnasse a choisi de rester au sein du KSW en signant un nouveau contrat avec l’organisation polonaise de MMA. Une réelle surprise tant les récentes spéculations envoyaient le combattant français à l’UFC ou au PFL. Quoi qu’il en soit, en prolongeant, Parnasse confirme qu’il est bet et bien une légende de la promotion et touchera sans doute un salaire conséquent.

Le 6 avril dernier devait compter comme le jour de la dernière apparition de Salahdine Parnasse au KSW. Pour l’occasion, le Français avait d’ailleurs battu Valeriu Mircea à l’Adidas Arena de Paris. Dans un combat prévu en 5 rounds pour défendre sa ceinture lightweight, le Super Prodige n’en a eu besoin que d’un seul pour s’imposer. Ainsi, l’aventure devait s’achever avec la manière. Champion actuel des poids plumes et légers, Parnasse n’avait plus rien à prouver au KSW, si ce n’est d’aller chercher un troisième titre simultané.

Boxe : Après avoir battu Tyson Fury, Oleksandr Usyk veut changer de division ! https://t.co/3C7lLkpcHZ pic.twitter.com/MV7kxtAMFJ — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

Parnasse peut à nouveau rêver d’une triple ceinture

Cet argument a d’ailleurs sans doute pesé un peu dans la balance lorsqu’il a fallu faire un choix pour son avenir. En effet, Salahdine Parnasse a échoué fin 2023 face à Adrian Bartosinski lors du combat pour le titre des poids moyens. Un revers qui s’est décidé à la décision et qui a empêché le Tricolore de devenir le tout premier combattant de l’histoire, toutes organisations confondues, à être sacré triple champion.

Un choix financier ?