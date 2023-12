MMA : Saint-Denis annonce qui il veut pour son prochain combat

Florian Barré

S’il a avoué vouloir prendre un peu de repos depuis sa victoire contre Matt Frevola lors de l’UFC 295, Benoît Saint-Denis ne s’est pas totalement coupé de sa discipline. En effet, l’ancien membre des forces spéciales a avoué, dans un message partagé par RMC Sport, attendre impatiemment les combats de ce samedi soir dans sa catégorie de poids, où s’affronteront deux de ses prochaines cibles.

Après trois gros combats en cinq mois, Benoît Saint-Denis a eu besoin de s’éloigner de l’octogone. Le nouveau numéro 11 des poids légers s’est octroyé quelques vacances et reprend ainsi des forces avant d’entamer une nouvelle page de sa carrière. Page qu’il aimerait d’ailleurs écrire en affrontant un athlète mieux classé que lui lors de son prochain combat, histoire de se rapprocher rapidement du top 5 de sa division. Et c’est pour RMC Sport que le Français a révélé les noms de ceux qu’il lorgne.

Saint-Denis veut Dariush ou Tsarukyan

Après un court séjour à New York suite à son triomphe au Madison Square Garden, lors de l’UFC 295, Saint-Denis a rejoint les Antilles françaises pour s’y ressourcer. Dernièrement, il a fait une escale en Martinique, où il a enregistré une vidéo pour RMC Sport dans laquelle il évoque ses souhaits futurs : « Dans la nuit de samedi à dimanche, il y aura un événement important en lightweights, une carte avec beaucoup de combats dans ma catégorie de poids. Notamment (Beneil) Dariush contre (Arman) Tsarukyan et Bobby Green contre (Jalin) Turner. Je vais être particulièrement attentif à Dariush contre Tsarukyan parce que j’aimerais vraiment prendre le gagnant ou le perdant de ce combat. »

Objectif ceinture !