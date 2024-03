MMA - PSG : Cédric Doumbè au Parc des Princes, c’est pour bientôt !

Florian Barré

Il y a quelques semaines, Cédric Doumbè remplissait l’Accor Arena de Paris en quelques minutes seulement. Ainsi, le PFL aimerait vraisemblablement surfer sur la hype autour du natif de Douala pour organiser d’autres évènements en France avec ce dernier. La dernière grosse idée, partagée par le patron de l’organisation, serait de booker le Parc des Princes, mythique enceinte du Paris Saint-Germain. Et un tel évènement ne pourrait se faire sans « The Best » pour le remplir.

« Préparez-vous à une annonce dans les deux ou trois prochaines semaines. Si vous êtes un fan français, nous ne vous décevrons pas : vous verrez Cédric à Paris cette année. En mai ? Peut-être. Et peut-être à l’Accor Arena. » Alors que Cédric Doumbè est pressenti pour être de retour à Paris « avant le prochain pay-per-view », Donn Davis, boss du PFL, voit encore plus loin. En effet, deux semaines après le très médiatique combat entre The Best et Baysangur Chamsoudinov à l’Accor Arena devant 20 000 personnes, Davis a annoncé envisager d’organiser un évènement encore plus gros, au Parc des Princes.

MMA : L’UFC de retour à Paris en septembre, avec Ciryl Gane et Benoît Saint-Denis ? https://t.co/ojtTcxNceZ pic.twitter.com/G6NKorzKCs — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Le PFL au Parc des Princes en 2025 ?

L’idée est simple : toucher encore plus de monde qu’à l’accoutumée : « Peter Murray (le président de la PFL, ndlr) a entamé des discussions avec les dirigeants et les propriétaires du PSG. Je ne pense pas que ça se produira cette année, mais je pense que oui, c'est une possibilité de faire un événement au Parc des princes devant 50 000 personnes en 2025 . », a-t-il déclaré à Ariel Helwani sur The MMA Hour.

Doumbè prépare déjà ses deux prochains combats