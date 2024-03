MMA : Cédric Doumbè de retour dans la cage en mai !

Florian Barré

Cela fait un peu plus de deux semaines que Cédric Doumbè s’est fait surprendre par une écharde lors de son combat contre Baysangur Chamsoudinov à l’Accor Arena de Paris. Le natif de Douala souhaite ainsi obtenir une revanche face au protégé de Fernand Lopez. Et cela pourrait potentiellement avoir lieu d’ici quelques semaines. En effet, le patron du PFL a révélé ce mercredi que « The Best » est pressenti pour revenir en mai prochain, à Paris.

Le 7 mars dernier, Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov devaient se livrer un combat d'anthologie à l'occasion du PFL Paris 2 à l'Accor Arena. Les débuts étaient d'ailleurs prometteurs, les débats plutôt équilibrés. Baki a pris l’ascendant dans la première reprise avant de voir Doumced réagir dans la deuxième. Mais c’est au début du dernier round que tout a basculé, lorsque l’arbitre a mis fin au combat alors que le Franco-Camerounais se plaignait d’une gêne au niveau de l’orteil.

Doumbè est déjà de retour

La suite on la connaît, Cédric Doumbè s’est ainsi incliné par TKO à cause d’une écharde et a demandé directement à Chamsoudinov une revanche sous peu. Pour l’heure, rien n’indique que les deux hommes vont recroiser le fer. Cependant, Donn Davis, boss du PFL, a récemment affirmé que le natif de Douala allait revenir en mai : « Vous verrez Cédric, et Paris verra Cédric, avant le prochain pay-per-view. Préparez-vous à une annonce dans les deux ou trois prochaines semaines concernant Cédric. Si vous êtes un fan français, nous ne vous décevrons pas: vous verrez Cédric à Paris cette année. En mai? Peut-être. Et peut-être à l’Accor Arena, avec Patchy Mix en co-main event (rires). » a-t-il déclaré.

Un programme chargé