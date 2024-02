MMA : Pourquoi ne combat-il pas ? Ciryl Gane fait le point sur son avenir à l’UFC

Florian Barré

Depuis son succès à l’UFC Paris face à Serghei Spivac en septembre 2023, on entend peu parler de Ciryl Gane, comme si sa défaite éclair contre Jon Jones l’avait éclipsé du paysage MMA. Si l’ancien champion intérimaire des poids lourds aimerait vite faire son retour dans l’octogone, son placement dans la catégorie l’en empêche. Sur sa chaîne Twitch, le « Bon Gamin » a fait le point.

Ciryl Gane n’a toujours pas de combat programmé pour 2024. Depuis le 2 septembre dernier à l’Accor Arena de Paris, date où il a tranquillement battu Serghei Spivac, le Bon Gamin se fait discret. La raison : une division poids lourd totalement bloquée. Sur sa chaîne Twitch, le pensionnaire du MMA Factory a tenu à remettre les choses dans leur contexte face à l’impatience de ses viewers : « Vous avez vu les gars. On s'entraine, on s'entraine, on s'entraine. On croise les doigts. Croyez-moi, j'ai envie de combattre, j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie de sensations, je n'ai pas envie de m'enterrer. Du coup, on attend patiemment. »

Ciryl Gane est prêt à reprendre du service !

Malgré une forte envie de retourner dans la cage, Gane ne peut rien faire de plus qu’attendre que la situation se décante autour de lui : « Mais quand on est un peu dans le haut du classement, on ne fait pas comme on veut. On essaie, on attend, on propose. Et malheureusement, il y en a un qui est blessé, un qui ne peut pas, un qui est booké... Bref, nous on est là, on essaie de montrer à l'UFC qu'on est là, qu'on est prêt et qu'on s'entraine. Mais on verra bien. » En effet, autour du Bon Gamin , tout semble bloqué. Le champion incontesté, Jon Jones, se remet tout juste d’une grosse blessure et se prépare à affronter Stipe Miocic, bien que la date de leur combat ne soit pas encore connue.

Un adversaire semble se dessiner

De son côté, le champion intérimaire Tom Aspinall ne veut pas entendre parler de Ciryl Gane qui le snobait lui aussi à l’époque où le Britannique était plus bas dans le classement. Ainsi, le tricolore doit regarder plus bas. Parmi le reste du top 10, il a déjà affronté et battu Alexander Volkov (6e), Tai Tuivasa (8e), Spivac (9e) et Derrick Lewis (10e). Il reste donc Sergei Pavlovich (3e), Curtis Blaydes (5e) et Jailton Almeida (7e). Problème, les deux derniers cités s’affrontent le 10 mars prochain. Quid de Pavlovich ? Son dernier combat remonte déjà à la mi-novembre. À suivre…