MMA - PFL : Cédric Doumbè et Francis Ngannou sur la même carte !

Les 7 et 8 mars dernier, Cédric Doumbè et Francis Ngannou ont combattu lors d’évènements très médiatisés. Le premier s’est incliné à cause d’une écharde dans l’octogone du PFL face à Baysangur Chamsoudinov quand le second a subi un violent KO de la part d’Anthony Joshua en boxe anglaise. Pour autant, les deux hommes devraient être rapidement de retour. Et ce pourrait être lors du même évènement selon le patron du PFL.

Cela fait plus de deux ans que Francis Ngannou n’a pas combattu dans une cage. Son dernier affront en MMA remonte à janvier 2022 contre Ciryl Gane. Depuis, The Predator a quitté l’UFC et a signé avec le PFL. Pour autant, celui-ci n’a été aperçu qu’en boxe anglaise, où il a affronté Tyson Fury et Anthony Joshua lors d’évènements d’exhibitions, ce pour deux défaites dont une significative contre le dernier cité. En effet, le 8 mars dernier, le Camerounais a été mis KO pour la première fois de sa carrière. Ainsi, Ngannou pourrait prochainement revenir là où il est le meilleur : en MMA.

Ngannou et Doumbè sur la même carte en Arabie saoudite

C’est d’ailleurs ce qu’a annoncé Donn Davis, patron du PFL, à The MMA Hour . Ceui-ci s’est exprimé sur un très gros événement à venir où on devrait retrouver Ngannou mais aussi Cédric Doumbè : « Vous allez voir Francis Ngannou vs El Problemo (Renan Ferreira) en 2024 au PFL, sur la même carte que Larissa Pachenko vs Cris Cyborg qui sera co-main event, et où Cédric Doumbé combattra contre quelqu’un que nous allons annoncer. Ce sera à Riyad, en Arabie Saoudite, en pay-per-view. » a-t-il annoncé.

Une carte prévue pour la fin de l’été