MMA : Pas de Conor McGregor à l'UFC 300 ?

Florian Barré

Une fois qu'il est devenu absolument clair qu'il n'y avait aucune chance que Conor McGregor se batte en 2023, les yeux se sont immédiatement tournés vers le calendrier 2024 et ce que cela pourrait signifier pour l'une des plus grandes superstars des sports de combat. Et si l’Irlandais a annoncé vouloir prendre part à l’UFC 300 qui aura lieu au mois d’avril, il pourrait en être tout autre.

Alors que Conor McGregor semble être un choix évident pour l'UFC 300, il se peut simplement que les dirigeants aient d'autres projets. Dans une récente interview sur TimboSugarShow , le journaliste de longue date du MMA, Ariel Helwani, a jeté un peu d'eau dans le moulin à rumeurs. S'adressant au champion des poids coq Sean O'Malley, Helwani a révélé que l'UFC pourrait planifier un événement plus petit pour les talents de la Straight Blast Gym Ireland, dans l'espoir de créer plusieurs PPV très vendus au lieu d'un seul événement massif.

MMA : « C’était incroyable », Benoît Saint-Denis se lâche sur Cédric Doumbè https://t.co/u9bLqZMhFl pic.twitter.com/L5uTqaWd2I — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

McGregor, un évènement à lui tout seul

« Parfois, j'ai l'impression que l'UFC - parce que Conor (McGregor) est tellement important - essaie de trouver le scénario parfait pour qu'il puisse combattre. Et je peux comprendre, d'un point de vue commercial, pourquoi vous ne voudriez pas le mettre à (l’UFC) 300. » a affirmé Helwani. « Le 300 va se vendre à cause de l'apparat du nombre, et ainsi de suite. Alors peut-être que si vous le mettez sur le 301, vous aurez deux bouchées de cette pomme achetée à un million, si vous comprenez ce que je dis. Parce que peut-être que 301 ne serait pas génial sans lui. »

« Mettez le sur cette foutue carte »