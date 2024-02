MMA : Le patron de l’UFC explique pourquoi McGregor pourrait ne plus jamais combattre

Florian Barré

L'ancien champion poids plume et léger de l'UFC, Conor McGregor, s'est battu pour la dernière fois en juillet 2021, perdant contre Dustin Poirier. Lors de la défaite, celui-ci s'est cassé la jambe. Par la suite, l’Irlandais a été entraîneur dans « The Ultimate Fighter 31 » l’été dernier face à Michael Chandler. Les deux devraient d’ailleurs se battre lors du retour éventuel du Notorious. Mais pourquoi ce combat tarde-t-il ? Le PDG de l'UFC, Dana White, a répondu à cette question lors de la conférence de presse d'après-combat de l'UFC 298.

L'UFC 300 aurait pu offrir une carte différente s'il avait été dominé par Conor McGregor. Après tout, The Notorious est le plus gros vendeur de carte (PPV) qui n’ait jamais mis les pieds dans l'Octogone et l'un des combattants les plus riches de l'histoire des sports de combat, ce qui semble être une arme à double tranchant de nos jours. McGregor rapporte de gros chiffres au box-office, certes, mais il faut également de gros chiffres pour le faire signer. « Conor McGregor n'a pas besoin d'argent », a déclaré le patron de l'UFC, Dana White, lors de la conférence de presse d'après-combat de l'UFC 298.

MMA : Le main event de l’UFC 300 enfin officialisé, avec une grosse surprise ! (vidéo) https://t.co/2ES0DP0S8T pic.twitter.com/OXUtKf6yN8 — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Les deux arguments qui freinent le retour de McGregor

« Il est p*tain de riche. […] Je ne sais pas (s’il se battra à nouveau, ndlr). Conor McGregor a beaucoup d'argent. Chaque fois que nous aurons Conor, nous serons ravis quand il viendra se battre. L'argent complique beaucoup de choses. Il vient de tourner un film. Il doit faire la presse pour le film et il a des obligations avec ça. Il veut se battre cette année mais nous verrons ce qui se passera. » En plus de ses engagements dans le film Road House , White a également affirmé que la blessure de McGregor était toujours un argument concernant le retour tardif de ce dernier.

« On ne peut pas prendre trois ans de congé »