MMA : Le main event de l’UFC 300 enfin officialisé, avec une grosse surprise ! (vidéo)

Florian Barré

Alors qu’Ariel Helwani, journaliste réputé et spécialisé dans le MMA, annonçait il y a quelques jours quatre combats probables pour le main event de l’UFC 300 - comprenant Khamzat Chimaev, Dricus du Plessis, Leon Edwards, Belal Muhammad et Israel Adesanya comme étant les seuls combattants potentiels disponibles - Dana White a fait une révélation choquante en marge de l’UFC 298. En effet, c’est officiel, Jamahal Hill et Alex Pereira s’affronteront le 13 avril prochain.

L’événement principal tant attendu de l’UFC 300 est officiel. Le champion des mi-lourds de l'UFC, Alex Pereira, affrontera Jamahal Hill. Les deux hommes seront en tête d'affiche de la carte du 13 avril, selon le patron de l’organisation, Dana White. Les spéculations autour de l'événement principal de l'UFC 300 vont bon train depuis l'annonce de la carte marquante. Tout a été théorisé pour cette dernière, de Conor McGregor contre Michael Chandler à Dustin Poirier contre Nate Diaz et Israel Adesanya contre Dricus du Plessis. Sans oublier Leon Edwards vs. Belal Muhammad ou Khamzat Chimaev.

BREAKING!!!The #UFC300 main event will be Pereira vs Hill April 13th from Las Vegas pic.twitter.com/YrfTxLWsZ2 — danawhite (@danawhite) February 18, 2024

Le champion contre l’ancien champion !

On a même pu apercevoir quelques rumeurs amusantes autour des retours de Georges Saint-Pierre et Khabib Nurmagomedov. Cet honneur est finalement revenu à Pereira, champion en titre et Hill, ancien champion des mi-lourds. Dana White a partagé la nouvelle dans une publication sur les réseaux sociaux immédiatement après l'UFC 298, qui a vu Ilia Topuria vaincre Alexander Volkanovski pour devenir le nouveau champion poids plume de l'UFC.

Troisième et dernier combat pour une ceinture à l’UFC 300

L’athlète brésilien a stoppé Jiri Prochazka par TKO pour devenir, lors de l'UFC 295, le combattant le plus rapide à remporter deux titres de division dans l'histoire de l'UFC (sept combats). De son côté, Hill a été longtemps absent en raison d'une déchirure du tendon d'Achille. Il n'a jamais perdu le titre des mi-lourds, mais a abandonné la ceinture l'été dernier en raison de cette dernière. Pereira vs. Hill est le troisième combat pour le titre ajouté à la carte. Justin Gaethje mettra sa ceinture BMF en jeu contre Max Holloway, et Zhang Weili défendra le titre féminin des poids paille de l'UFC contre Yan Xiaonan.