MMA : La somme totalement folle demandée par le clan de Baki pour une revanche contre Doumbè

Florian Barré

Cédric Doumbè la réclame. Une revanche entre « The Best » et Baysangur Chamsoudinov pourrait voir le jour puisque le combat entre les deux hommes a été terni par une écharde jeudi dernier. Cependant, il n’y pas de réel intérêt pour « Baki » de retourner dans la cage avec le natif de Douala puisqu’il a remporté le premier combat. Ainsi, pour faire bouger les choses, il faudrait que le PFL sorte un chèque pharamineux.

Une revanche entre Baki et Cédric Doumbè ne se fera pas à un n’importe quel prix. Après la victoire du combattant français d’origine tchétchène sur son compatriote jeudi 7 mars à l’Accor Arena de Paris, son clan détaille les conditions financières attendues pour un re-match. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ces dernières sont très, très élevées. En effet, dans un long débriefing du combat sur sa chaîne Youtube, le préparateur physique de Baysangur Chamsoudinov, Nabil Takali, a annoncé la couleur.

« Un million, ce serait le top »

« S'il y a rematch, il faudrait que le PFL sorte un gros, gros, gros chèque, mais un gros chèque les gars. S'il y a match, il va falloir moula (argent), les coudes et peut-être un cinq rounds. Après, c'est toujours pareil, est-ce que le PFL va sortir le chèque, je pense que oui ? » a d’abord lâché Takali avant de donner une somme précise. « Minimum 500k (500.000 euros) les gars, un million, ce serait le top. » Un million d’euros pour Baki , 22 ans ? À titre de comparaison, Francis Ngannou a touché 600 000 euros lors de son dernier combat à l’UFC.

