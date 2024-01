MMA : Entre Gane et Doumbè, Benoît Saint-Denis affiche sa préférence

Florian Barré

Lundi, une grande nouvelle est tombée pour les fans tricolores de MMA. En effet, le patron de l’organisation reine, Dana White, a annoncé que Benoît Saint-Denis sera de retour dans la cage lors de l’UFC 299, face à Dustin Poirier, le numéro 3 de la catégorie. Dans le même temps, le « God of War » a fait une apparition dans « la Boîte à Questions » de Canal + où il a dû choisir entre Ciryl Gane et Cédric Doumbè.

Tombeur de Matt Frevola en novembre dernier après avoir déjà remporté deux combats depuis juillet 2023, Benoît Saint-Denis voulait se frotter à du lourd pour son prochain duel au sein de l’UFC. Le Nîmois sera servi, avec un combat contre Dustin Poirier prévu pour le 9 mars prochain. C’est dans ce contexte que God Of War est passé dans La Boîte à Questions de Canal +, où le combattant de vingt-huit ans a dû choisir entre Ciryl Gane et Cédric Doumbè.

MMA : Cédric Doumbè de retour dans la cage début 2024 ! https://t.co/PK3kFV3vG5 pic.twitter.com/HhViEbzPhJ — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Gane ou Doumbè ?

Avec Gane et Doumbè, BSD est sans doute le 3e combattant français le plus populaire. Ainsi, choisir entre ses deux compatriotes n’est pas une mince affaire. L’ancien membre des forces spéciales n’a pourtant pas mis longtemps à trancher, donnant sa faveur au Bon Gamin : « Je dirais Ciryl Gane, parce que ça a été le plus proche à s’approcher du Graal qu’est la ceinture de l’UFC. On va essayer de suivre en partie son exemple et essayer d’aller au bout de l’aventure et aller chercher cette ceinture. »

Victoire impérative contre Dustin Poirier

Pour aller chercher cette ceinture, il faudra d’abord s’imposer contre l’Américain Poirier. Un succès ferait de Saint-Denis un membre sérieux du top 5 des poids légers et le rapprocherait d’un combat pour le titre. Pour rappel, de son côté, Ciryl Gane a eu deux tentatives pour décrocher la ceinture des poids lourds de l’UFC : une première défaite sur décision unanime contre Francis Ngannou en janvier 2022, puis une désillusion contre Jon Jones au début de l’année 2023.