MMA : Coup de tonnerre, une cible de Cédric Doumbè va signer à l’UFC

Florian Barré

Récemment, Cédric Doumbè a alpagué sa nouvelle cible sur les réseaux sociaux. Michael « Venom » Page, 36 ans, combattant de MMA ultra-spectaculaire est convoité de partout depuis qu’il est devenu agent libre, après 10 années passées au Bellator. L’ancien kickboxeur a reçu un appel du PFL comme en témoigne le message de Doumbè, mais aussi de l’UFC et de Dana White. C’est d’ailleurs dans l’organisation reine qu’il devrait s’installer selon un tableau divulgué.

Michael « Venom » Page, ancien concurrent du Bellator Welterweight, est actuellement l’un des agents libres les plus en vogue sur la planète MMA. Page (21-2) a fait partie de la liste du Bellator pendant dix ans et a battu des adversaires de qualité au cours de cette période, comme Douglas Lima et Goiti Yamauchi. Plus important encore, l'Anglais de 36 ans est connu pour conclure ses combats par des KO dévastateurs (13/23). Pour cela, Cédric Doumbè aimerait l’affronter au PFL : « Michael Page, mon frère, viens au PFL pour avoir cette fumée ! J'adorerais ce crime.... Je veux dire ce combat. » a-t-il publié sur X.

MMA : Un champion de l’UFC neutralise un homme, entré dans sa propriété, avec une arme https://t.co/pnT2CCxjf5 pic.twitter.com/4AxAxDgKAb — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

Michael Page à l’UFC, c’est fait ?

Un call-out laissé sans réponse qui pourrait être lié au fait que le PDG de l'UFC, Dana White, a confirmé que la promotion était intéressée par « Venom ». D’ailleurs les fans de combat les plus assidus ont remarqué quelque chose de plus qu'un simple intérêt : ils ont repéré le nom de Michael Page sur le tableau de White pour l'UFC 297, qui est prévu le 20 janvier 2023 à Toronto, au Canada, avec une tête d'affiche pour le titre des poids moyens entre Sean Strickland et Dricus du Plessis. Plus précisément, le nom de Page apparaît en face de Kevin Holland, un autre combattant spectaculaire des poids welters.

Rien d’officiel pour l’heure

Au moment d'écrire ces lignes, l'UFC et White n'ont pas encore confirmé la signature de Page avec l’organisation reine, même si une annonce pourrait être imminente. De son côté, Holland n'a pas combattu depuis sa défaite contre Jack Della Maddalena à la Noche UFC en septembre. Avant cela, il avait remporté des combats consécutifs contre Michael Chiesa et Santiago Ponzinibbio. Affaire à suivre…