MMA : « C’est juste un assassin », Benoît Saint-Denis choque une célébrité de l’UFC

Florian Barré

Devenu l’un des plus gros phénomènes de l’UFC en quelques mois, au point d’affronter Dustin Poirier alors même qu’il ne fait pas partie du top 10 des poids légers, Benoît Saint-Denis est une véritable machine de guerre. L’ancien membre des forces spéciales aurait quelque chose en lui de différent des autres combattants d’après le célèbre commentateur Joe Rogan. Ce dernier semble même plutôt inquiet pour « The Diamond » en marge de l’UFC 299.

Le 9 mars prochain, Benoît Saint-Denis (12) et Dustin Poirier (3) se livreront une guerre épique dans la cage de l’UFC. Le premier sort d’une victoire étincelante, par KO au premier round, contre Matt Frevola quand le second subissait l’été dernier une violente défaite par KO contre Justin Gaethje lors d’un combat pour la ceinture BMF. En somme, deux athlètes qui ont l’habitude des bains de sang et qui ne laissent personne indifférent.

MMA - UFC : Alex Pereira vs. Dricus du Plessis, ça se précise ! https://t.co/CvnAKDhsPT pic.twitter.com/ucz9R4Agrs — le10sport (@le10sport) January 24, 2024

Terrifié par BSD, Joe Rogan a peur pour Poirier

Pour autant, rares sont les fois où Dana White accepte d’organiser un combat entre deux combattants si éloignés en terme de ranking . De quoi impressionner sérieusement les figures les plus reconnues du milieu, à l’instar de Joe Rogan, commentateur à l’UFC : « Ce gars là, Saint-Denis, c’est un vrai tueur. C’est tellement un tueur, il est vraiment terrifiant. C’était la version française des Navy Seals, dans les forces spéciales françaises. Il pense encore à la guerre ! Il parle littéralement de comment les États-Unis ont aidé la France pendant la seconde guerre mondiale. Au passage, il ne s’entraîne au MMA que depuis sept ans. Ils lui ont donné beaucoup d’argent (à Dustin Poirier). Mais ce gars-là, c’est un vrai tueur. »



« Quand il a affronté Ismael Bonfim, qui avait mis KO Terance McKinney pour ses débuts à l’UFC et qui semblait être le prochain phénomène, (Saint-Denis) l’a tabassé. Il a détruit Frevola avec son coup de pied à la tête. En voyant ça je me suis dit : ‘Doux Jésus’. […] Frère, il a des fournaises dans les yeux. Vous regardez les yeux de ce type, il se passe l’enfer derrière. Il est construit pour ça, donc lui contre Dustin est très excitant, et frère, Dustin ferait mieux d’être prêt. Tu ferais mieux d’être prêt avec ce type parce qu’il va essayer de se faire un nom. »

« On dirait qu’il sait comment tuer des gens avec des pierres ! »