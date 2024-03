MMA : Cédric Doumbè fait entrer une ambulance à l’Accor Arena (vidéo)

Florian Barré

Plus que trois jours avant que le PFL Paris 2 ouvre ses portes aux fans venus voir le combat tant attendu entre Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov. Et s’il y a autant d’émulation autour de cet affrontement, c’est parce que le premier susmentionné aime divertir les observateurs. Face à Jordan Zébo, il avait apporté un matelas dans l’arène. Cette fois, il a passé un cap, ce en ramenant directement une ambulance.

Grand adepte du trashtalk, Cédric Doumbè marque encore les esprits avant son combat contre Baysangur Chamsoudinov, dit Baki , qui aura lieu ce jeudi soir à l’Accor Arena de Paris. L’objectif, avant même de divertir ses fans, est d’entrer dans la tête de son adversaire afin de se faciliter le combat, comme il avait pu le faire contre Jordan Zébo en septembre. Quoi qu’il en soit, le natif de Douala au Cameroun a prévu son coup. Il n’entrera pas dans l’arène avec un matelas, mais avec une ambulance déjà disposée à côté de la cage.

Cédric Doumbe va donc faire son entrée avec la fameuse ambulance 😅🚑#PFLParis pic.twitter.com/deHMZzLZLB — La Mêlée MMA (@Lamelee_off) March 3, 2024

Doumbè prévient Baki, son nom retentira dans la salle

Par ailleurs, Doumbè compte bien relancer le fameux « BAKI ? T’ES MORT » avant que le combat ne démarre. Un cri que tout l’Accor Arena reprendra en coeur, comme le Zénith de Paris avait pu le faire contre Zébo. Une fois que le combat aura commencé, Doumbè ne compte pas aller au-delà du premier round avant de mettre Baki KO et de réaliser les gestes de premiers secours. C’est du moins ce qu’il annonce dans sa dernière vidéo YouTube.

Doumbè veut prendre Baki en charge après son potentiel KO