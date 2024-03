MMA : Cédric Doumbè a déjà un adversaire en tête après Baki

Florian Barré

Vaincu par une écharde face à « Baki », Cédric Doumbè ne cesse de demander une revanche au protégé de Fernand Lopez. Si pour l’heure, le clan de Baysangur Chamsoudinov semble plutôt réticent, « The Best » voit déjà plus loin et vise la ceinture des poids mi-moyens du PFL. Pour cela, il faudra passer sur le corps d’un certain Jason Jackson !

Véritable showman, Cédric Doumbè sait comment vendre ses combats. Malgré sa défaite par TKO à cause d’une écharde contre Baysangur Chamsoudinov, la hype ne semble pas redescendre autour du natif de Douala. D’ailleurs, ce dernier ne compte pas rester sur ce scénario grotesque. S’il aimerait obtenir un re-match face à Baki , il vise aussi le haut du panier du PFL. Pour The MMA Hour , il a révélé vouloir prouver qu’il est le meilleur.

La ceinture welter en ligne de mire !

Le Français a expliqué que l’idée première serait bel et bien d’affronter à nouveau Baysangur Chamsoudinov afin d’avoir, cette fois, une fin digne de ce nom. Dès lors, il aimerait s’attaquer au super champion Jason Jackson. Pour rappel, le Jamaïcain s’est récemment illustré lors du PFL vs. Bellator et avait call-out Doumbè. Une victoire contre ce dernier serait ainsi synonyme de première ceinture en MMA pour The Best.

Les premiers échanges entre les deux hommes