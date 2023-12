MMA : Benoît Saint-Denis annonce qui il veut pour son prochain combat à l’UFC

Florian Barré

Alors qu’il reste sur cinq victoires consécutives à l’UFC, dont trois en l’espace de cinq mois, Benoît Saint-Denis a pris quelques semaines de repos avant de repartir au charbon. En effet, le Nîmois ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et n’a pas perdu sa motivation. En mars pourrait avoir lieu l’UFC Paris 3, et le « God of War » a déjà coché cette période ainsi qu’un adversaire en particulier.

Récent tombeur de l’Américain Matt Frevola, Benoît Saint-Denis a fait son apparition dans le top 15 des poids légers de l’UFC en novembre. L’ancien membre des forces spéciales a même atteint la 11e place avant d’être relégué à la 12e début décembre. Désormais, comme il l’a affirmé lors de son entretien avec Le Figaro samedi, le God of War veut un combat contre un top 6-8, à minima, histoire de faire sérieusement partie de l’élite de sa catégorie en cas de victoire.

« J’ai de nouveau très faim »

Une chose est sûre, Saint-Denis revient le couteau entre les dents : « Les cuttings sont fatigants, je suis content d’avoir enfin un petit peu de temps libre. Ça m’a permis de faire trois bonnes semaines de vacances, de couper du sport tout court et de profiter de ma famille. Aujourd’hui je réattaque sérieusement la préparation physique. […] J’ai hâte ! J’ai de nouveau très faim de reprendre mon sport et de me refaire plaisir. Aujourd’hui, l’envie est là. Il n’y a plus qu’à se remettre sur le chemin de la victoire. » a-t-il concédé au Figaro .

« C’est un combattant qui sportivement m’excite »