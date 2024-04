MMA : Baki recadre encore Doumbè sur les réseaux sociaux

Florian Barré

Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov n’en ont toujours pas terminé. Les deux hommes se cherchent continuellement sur les réseaux sociaux depuis leur combat du 7 mars dernier, où le Franco-Camerounais s’est incliné par TKO en raison d’une épine coincée dans son orteil. De son côté, le Tchétchène a d’ailleurs porté des mots très durs envers son homologue sur X.

Le 11 avril dernier, Cédric Doumbè partageait une vidéo sur le réseau social X (anciennement Twitter), proposant alors un combat retour à Baysangur Chamsoudinov et prévoyant la réponse hésitante de son ancien adversaire. C’est à ce moment-là que Baki a réagi, demandant à Doumced s’il voulait « reperdre devant 20 000 personnes ». Forcément, ce dernier a rétorqué : « Lâche ça BahQui, on sait que tu ne veux pas de ce 3e round … tu allais manger une Max Holloway (en référence au KO infligé à Justin Gaethje lors de l’UFC 300). Dis merci à Marc (l’arbitre du combat, ndlr) ».

Le ton est monté entre les deux hommes

De là, des échanges de plus en plus piquants ont démarré : « Holloway il pleure pas pour une épine, Marc t’a vite cerné et il t’a rendu service, c’est à toi de le remercier mdr » a d’abord lâché Chamsoudinov. « Je sais reconnaître quelqu’un qui n’a plus envie de la fumée du round 3 et qui balance vite à l’arbitre. Laisse ça Bahcou. » a vite répondu Doumbè avec la photo de son homologue faisant signe à l’arbitre que le septuple champion du Glory se plaignait d’une gêne au pied.

Un combat retour possible ?