Comme Mohammed Ali, une superstar de la boxe change de nom

Florian Barré

La star de la boxe Gervonta Davis est désormais officiellement un homme de foi. Des vidéos circulant cette semaine ont montré le gaucher de Baltimore se convertissant à l'islam lors d'une cérémonie organisée dans une mosquée à l'extérieur de sa ville natale. La nouvelle a été confirmée par The Brooklyn Banner, qui s'est entretenu avec l'imam Hassan Abdi, basé à Philadelphie, qui a célébré les rites.

Gervonta Davis, boxeur de renommée mondiale originaire de Baltimore, s'est converti à l'islam dimanche dernier lors d'une cérémonie dans une mosquée du Maryland. Il a choisi d'adopter un nouveau nom musulman pour conclure sa conversion, suivant ainsi les traces de plusieurs boxeurs américains légendaires comme Muhammad Ali (Mohammed Ali en français). Le combattant de 29 ans sera désormais désigné par le nom de Abdul Wahid, qui peut se traduire par « le serviteur de l'Un ».

« La conversation portait sur le fait d'être… »

S’il n’a pas encore légalement changé de nom, l’imam Hassan Abdi a déclaré ressentir une certaine humilité en Abdul Wahid, dans une interview avec The Brooklyn Banner : « L'humilité que je ressens de lui – et j'ai été surpris de le rencontrer, parce que je savais qui il était mais je ne savais pas dans quelle mesure – c'était une personne très terre-à-terre. La conversation portait sur le fait d'être la meilleure version de ce que nous pouvons être en tant qu'êtres humains. »

Abdul Wahid rejoint Ali et Tyson

Davis, qui n'est pas encore devenu champion unifié, est invaincu dans sa carrière avec une fiche de 29-0 et a battu pour la dernière fois Ryan Garcia par TKO en avril 2023. Il n'est pas le premier boxeur à franchir le pas de la conversion à l'islam, puisqu'il rejoint un club exclusif qui comprend Muhammad Ali et Mike Tyson. Ali, qui a changé son nom de Cassius Clay, est le champion le plus renommé de ce sport. Tyson a également choisi de se consacrer à l’Islam, mais contrairement à Davis et Ali, il n’a pas officialisé ce changement en choisissant un nom musulman.