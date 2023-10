Victor Wembanyama : une pensée pour la France pour ses débuts en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Ce mercredi, Victor Wembanyama joue son premier match en NBA. Alors que les San Antonio Spurs se préparent à affronter les Dallas Mavericks, le natif du Chesnay a une pensée pour les fans français, qu’ils soient venus l’encourager au Texas ou qu’ils le suivent depuis la France.

Ce mercredi, tous les regards se tournent vers Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs, mais la France, sans aucun doute, est encore plus attentive que les autres pays. Alors que le rookie français se prépare à affronter les Dallas Mavericks de Luka Doncic (incertain) et Kyrie Irving, il pense aux Français qui ont fait le déplacement pour le voir jouer au Frost Bank Center et à ceux qui devront suivre la rencontre pendant la nuit.

« Les fans qui viennent de France, c’est encore plus intense »

Wemby est la nouvelle coqueluche de la NBA et du monde du basket dans son ensemble, mais il n’oublie pas ses racines pour autant. Le joueur de l’équipe de France, qui a grandi et a été formé dans l’Hexagone, entretient un lien particulier avec son pays. La passion des supporters des Spurs le touche profondément, mais pour lui, « les fans qui viennent de France, c’est encore plus intense » . Il décrit : « Parfois, je repère des drapeaux français dans les tribunes. Je leur fais toujours un signe, j’essaie de leur dire bonjour, de leur taper dans la main. Ça me fait plaisir, c’est mon sang » , insiste-t-il.

Pour ceux qui restent en France : « Faites le plein de café »