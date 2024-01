Une ancienne star de NBA arrêtée pour trafic de drogue et d’armes

Florian Barré

L'ancien meneur de la NBA, Rajon Rondo, a été arrêté ce week-end pour possession illégale d'une arme à feu, d’accessoire pour la consommation de drogue ainsi que de marijuana. L’homme de 37 ans a finalement été libéré sous caution. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’ancien des Celtics doit répondre de ce genre de délits.

Rajon Rondo, 37 ans, a été arrêté dimanche après-midi dans le comté de Jackson, dans l'Indiana, en raison d'une infraction au code de la route lorsqu'un policier a senti une odeur de marijuana. Stephen Wheeles, porte-parole du FAI, a déclaré à la presse qu’une recherche avait permis de trouver une arme à feu et des accessoires liés à la drogue. Il a déclaré que Rondo avait été emmené dans une prison du comté de Jackson, où il avait déposé une caution. Rondo n'était pas autorisé à posséder une arme à feu parce qu'il faisait l'objet d'une ordonnance de non-contact à son encontre.

Après avoir menacé sa femme, Rondo n’a plus eu le droit de porter une arme sur lui

En effet, deux ans plus tôt, son ex-compagne et mère de ses enfants, portait plainte à l’égard du champion NBA qu’elle accusait de l’avoir menacé avec une arme à feu. Elle avait ainsi déclaré qu'elle craignait pour la sécurité de ses enfants et que Rondo avait des antécédents de « comportement volatile, erratique et explosif ». Un accord avait été trouvé entre les deux parties, évitant ainsi l’ancien meneur des Lakers de passer devant le juge. Ayant fait l’objet d’une ordonnance de protection depuis cette affaire, Rajon Rondo n’avait donc pas le droit de posséder une arme lorsqu’il a été arrêté au volant de sa voiture dans la ville de Jackson après une infraction au Code de la route.

Une belle carrière entachée

Rondo a fait ses débuts en NBA avec les Boston Celtics en 2006 et y a remporté un championnat lors de sa deuxième saison. Il a ensuite joué pour huit autres équipes en 16 saisons dans la Grande Ligue. Ses dernières apparitions ont été pour les Lakers de Los Angeles et les Cavaliers de Cleveland au cours de la saison 2021-22. Il a été quatre fois All-Star et deux fois champion de la NBA au cours de sa carrière.