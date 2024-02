Un All-Star NBA s’est fait très peur et évite une grave entorse de la cheville

Florian Barré

Les Knicks de New York ont battu les Grizzlies de Memphis mardi soir, 123-113, pour remporter leur 10e victoire lors de leurs 11 derniers matchs. Cela n'a cependant pas été sans quelques frayeurs, dont la pire est survenue lorsque le meneur Jalen Brunson - nommé au All-Star Game pour la première fois de sa carrière - s’est foulé la cheville à la fin du quatrième quart-temps et a dû quitter le match.

Jalen Brunson semble avoir évité une grave entorse. Après la victoire de sa franchise contre Memphis, le meneur fraîchement All-Star a quitté l'arène sans boiter, ni béquilles, selon Ian Begley. Les Knicks ont mené avec jusqu'à 28 points d’avance et étaient toujours en avance de plus de 20 points au début du quatrième quart-temps. Ceux-ci semblaient se diriger vers une victoire facile jusqu'à ce que les Grizzlies effectuent un retour flamboyant obligeant Tom Thibodeau à remettre les titulaires dans le match. Quelques minutes seulement après son retour, Brunson se dirigeait vers le panier lorsqu'il a glissé et s'est tordu la cheville droite.

Plus de peur que de mal ?

Brunson a immédiatement quitté le match et est retourné aux vestiaires. Il n'est pas revenu et les Grizzlies ont finalement réduit l'écart à quatre points avant que les Knicks reprennent le large. Après le match, tout ce qui importait était le statut de Brunson, étant donné son importance pour l'équipe. Thibodeau a donné peu de détails, affirmant seulement que Brunson était évalué par le personnel médical de l'équipe. Donte DiVincenzo a cependant fait un point positif. « En jouant avec lui pendant si longtemps, j'ai dit 'Ça va ?' et il a dit ‘Je vais bien’, et je n'ai rien demandé après ça », a déclaré DiVincenzo, qui a terminé avec 32 points, cinq rebonds et cinq passes décisives. « Je ne m'inquiète pas du tout pour Jalen. C'est l'un des gars les plus durs de la ligue. Je ne suis pas inquiet. »

Les Knicks ont une infirmerie déjà bien remplie

Le rapport de Begley et les commentaires de DiVincenzo font ainsi pousser un soupir de soulagement à New York. Il reste à voir combien de temps Brunson pourrait être absent, mais tout indique qu'il devrait être de retour assez rapidement. C'est une excellente nouvelle pour une équipe des Knicks qui s'est hissée à égalité pour la troisième place de la Conférence Est avec un bilan de 33-18 et qui fait déjà face à un certain nombre de blessures. Julius Randle (épaule), OG Anunoby (coude) et Quentin Grimes (genou) étaient tous absents mardi, en plus du grand homme Mitchell Robinson, qui a subi une opération à la cheville en décembre.