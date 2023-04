Rudy Gobert pète les plombs, clashs légendaire en NBA

Pierrick Levallet

Il y a quelques jours, Rudy Gobert a déclenché une bagarre lors de la rencontre entre les Minnesota Timberwolves et les New Orleans Pelicans. Le pivot français s'en est violemment pris à son coéquipier Kyle Anderson en plein milieu d'un temps mort. Le joueur de 30 ans a totalement pété les plombs, à l'instar de quelques légendes de la NBA.

Dimanche soir, Rudy Gobert a totalement pété les plombs. Alors que la tension était à son paroxysme face aux New Orleans Pelicans puisque les Minnesota Timberwolves n’avaient pas le droit à l’erreur dans la course aux playoffs, le pivot français s’en est violemment pris à son coéquipier Kyle Anderson. Lors d’un temps mort, le joueur de 29 ans a fait remarquer à l’international tricolore qu’il ne réalisait pas assez de contres. Rudy Gobert lui a alors répondu de prendre un rebond, ce que Kyle Anderson n’a pas vraiment digéré. Ce dernier l'a donc insulté de « conn*rd » tout en exigeant qu'il « fermer sa gu**** ». Rudy Gobert a laissé éclaté sa rage et lui a asséné un coup de poing, puis a été prié de quitter la salle. Ce n’est pas la première fois qu’un tel clash éclate en NBA. Il y en a même eu un très récent chez les Golden State Warriors.

NBA : Gobert pète un câble, il se fait allumer https://t.co/2KytP3UzWx pic.twitter.com/csxG0yREFU — le10sport (@le10sport) April 11, 2023

Draymond Green a failli mettre Jordan Poole KO

Il y a quelques mois de cela, Draymond Green s’en était pris à Jordan Poole en plein entraînement. Visiblement frustré et agacé par son coéquipier, l’ailier fort All-Star est d’abord venu le confronter. Mais les choses se sont envenimées très rapidement et Draymond Green lui a décoché une droite sévère. Tenu à l’écart quelques temps, le joueur de 33 ans avait fini par s’excuser pour son acte choquant sur Jordan Poole. Depuis, les choses vont mieux entre les deux joueurs des Golden State Warriors.

Kobe Bryant en a eu assez de Shaquille O'Neal

Quelques clashs ont également éclaté chez les Los Angeles Lakers par le passé. Doté d’un leadership affirmé, Kobe Bryant a eu du mal à s’entendre avec certains de ses coéquipiers. Quelques tensions sont d’ailleurs apparues entre lui et Shaquille O’Neal pendant un moment. Les deux stars avaient une éthique de travaille diamétralement opposée. De plus, ils voulaient tout les deux tenir les rênes de l’équipe. Les tensions ont ainsi conduit à des Finales 2004 cauchemardesque pour les Lakers et au divorce entre Kobe Bryant et Shaquille O’Neal. Le pivot avait d’ailleurs fini par faire ses valises et rejoindre le Miami Heat. « J’aurais 12 bagues si Shaq n’était pas fainéant » avait ainsi lâché Kobe Bryant il y a quelques années.

Le Black Mamba ne pouvait plus voir Smush Parker non plus

Mais il n’y a pas qu’avec Shaquille O’Neal que Kobe Bryant a craqué. Le Black Mamba avait également du mal avec Smush Parker, considéré comme l’un des role players des Lakers à l’époque. Kobe Bryant n’avait d’ailleurs pas hésité à le clasher dans les médias. « J’ai failli remporter un MVP avec Smush Parker et Kwame Brown dans mon équipe, je tirais 45 fois par match. Qu’est-ce que j’étais censé faire ? Passer la balle à Chris Mihm ou Kwame Brown ? Smush Parker était le pire. Il n’aurait jamais dû jouer en NBA, mais on était trop radin pour prendre un autre meneur » avait-il confié. De son côté, Smush Parker n’arrivait pas à supporter la forte personnalité de Kobe Bryant. Le meneur de jeu a même avoué avoir arrêté de lui faire des passes à la fin de sa deuxième saison (2006-2007) chez les Lakers. Ambiance...

Tony Parker a fait cocu Brent Barry

Tony Parker a lui aussi eu droit à son petit clash avec l’un de ses coéquipiers. Partenaires pendant quatre saisons chez les San Antonio Spurs, le Français et Brent Barry ont fini par se brouiller pour des histoires extra-conjugales. Le meneur de jeu, à cause de sa relation avec la femme de son coéquipier, a provoqué la rupture de sa relation avec l’ailier mais aussi la fin des mariages des deux joueurs. Tony Parker a engendré trois divorces en une seule affaire.

La tension monte entre LeBron James et Anthony Davis