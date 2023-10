Qu’attendre de Nicolas Batum pour sa dernière saison en NBA ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Nicolas Batum a d’ores et déjà annoncé que la saison 2023-2024 serait très probablement sa dernière en NBA. Il la passera avec les Los Angeles Clippers, qui nourrissent de grandes ambitions après plusieurs années de sous-performance. Au sein de cet effectif talentueux, quel rôle jouera l’ailier de 34 ans ?

« Il y a quasiment 100 % de chance que ce soit ma dernière année en NBA et en équipe de France » , a annoncé Nicolas Batum, sur le plateau de First Team , au mois de septembre. Ainsi, avant de conclure par les Jeux olympiques de Paris 2024, cette seizième et dernière saison dans la ligue se doit d’être couronnée de succès. Aux Los Angeles Clippers, le capitaine des Bleus pourrait jouer un rôle clé au sein d’une équipe armée pour le titre.

« Je ne veux pas faire l’année de trop »

Si Batum envisage déjà la retraite à l’âge de 35 ans, bien qu’il soit encore capable de jouer, c’est parce qu’il souhaite partir avec la tête haute. Il refuse de prolonger inutilement sa carrière : « Je ne veux pas faire l’année de trop. Le truc où tu ne joues pas, tu attends […] Si c’est fini, c’est fini » . Il faudra donc compter sur lui pour occuper une place importante dans la rotation de Tyronn Lue aux Clippers.



Batman a terminé la saison précédente en tant que titulaire, jouant près de vingt minutes en playoffs. Bien qu’il ne faille pas s’attendre à le voir dans un rôle majeur, il devrait néanmoins trouver le moyen de se rendre utile pour l’équipe. Son plus grand défi sera donc de maintenir un temps de jeu conséquent dans une équipe très compétitive sur les ailes, avec Kawhi Leonard, Paul George, Marcus Morris et Robert Covington.

NBA : Que faut-il attendre de Killian Hayes cette saison ? https://t.co/hoboGiRjKV pic.twitter.com/0ThjIRMCAI — le10sport (@le10sport) October 12, 2023

Défense, trois points, leadership

Depuis son arrivée à Los Angeles, Nicolas Batum est grandement apprécié par ses coéquipiers et entraîneurs pour trois principales qualités : sa défense, son tir à trois points et sa présence dans le vestiaire. Malgré le poids du temps, aucune raison de constater un déclin significatif dans l’un de ces domaines en 2023-2024. L’ailier, toujours très actif sur le terrain, demeure un excellent défenseur et affiche, depuis son arrivée aux Clippers, le meilleur pourcentage de réussite de sa carrière à l’extérieur (39,8 %). Les qualités de Batum sont précieuses pour le collectif. Il en est l’un des éléments les plus stables.



Il faut cependant anticiper une diminution de sa production offensive et de ses responsabilités. En trois ans en Californie, le Français est passé d’une moyenne de 27,4 minutes par match à 21,9. Sa moyenne de points la saison dernière n’était que de 6,1, et ce chiffre ne devrait pas augmenter. Nicolas Batum évoluera, quoiqu’il arrive, en tant que joueur de complément, et il le fera probablement avec brio. À condition que les planètes s’alignent, notamment avec Kawhi Leonard et Paul George en bonne santé, il pourrait même accompagner les Clippers loin en playoffs. Peut-être même jusqu’au titre, pour lequel ils figurent parmi les favoris sur le papier.