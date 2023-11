NBA : Wembanyama XXL, une légende promet du lourd

Benjamin Labrousse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama a tout simplement réalisé la plus belle performance avec les Spurs depuis son arrivée en NBA. Auteur de 38 points, 10 rebonds ainsi que 2 passes, « Wemby » a surtout permis aux siens de l’emporter (132-121) face aux Suns de Kevin Durant. Après la rencontre, KD a tenu à saluer la prestation du prodige français.

Sensationnel. Après seulement cinq matchs disputés en NBA, Victor Wembanyama tient sans doute déjà son match référence. Sur le parquet des Suns de Phoenix, le premier choix de la dernière draft a impressionné. Auteur d’un match complet, Wemby a surtout explosé son record de points, avec 38 pions inscrits sur cette rencontre. Déjà leader de sa franchise, le Français a permis à San Antonio d’obtenir sa 3ème victoire de la saison à Phoenix (132-121).

NBA : Les Spurs face à un casse-tête avec Wembanyama https://t.co/otcwK6GTAy pic.twitter.com/7qdeLy8q7Z — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

« Je ne vois personne comme lui en NBA »

Pour un match fort en highlights du côté de l'ancien joueur des Mets 92, Victor Wembanyama a surtout prouvé qu’il était d’ores et déjà capable de s’imposer face à l’un des meilleurs joueurs de la Ligue en la personne de Kevin Durant. Au sortir de la rencontre, le légendaire KD a tenu à féliciter le numéro 1 des Spurs, assurant que ce dernier pourrait aller très loin dans sa carrière : « Je ne vois personne comme lui en NBA. Je sais qu’on est tous les deux grands et maigres, je sais qu’il m’a regardé jouer étant plus jeune, mais il en a regardé plein d’autres, dont il s’est inspiré. Il est unique. Il va créer sa propre histoire » , a affirmé le numéro 35 dans des propos relayés par Le Parisien .

« Il n’en a pas trop fait »