NBA : Une légende calme tout le monde pour le rival de Wembanyama

Blessé durant l'intégralité de sa première saison en NBA, Chet Holmgren enchaîne les copies intéressantes sous les couleurs du Thunder cette année. Comme attendu, l'Américain est l'un des grands favoris, aux côtés de Victor Wembanyama, au titre de Rookie of the Year. Alors qu'un bon nombre d'observateurs le voit comme un futur grand de la Ligue, Shaquille O'Neal a tenu à calmer les ardeurs autour d'Holmgren.

Une chose est sûre, Chet Holmgren et Victor Wembanyama ont pris une sacré avance sur leurs concurrents. Annoncés pour batailler au titre de Rookie of the Year jusqu'au terme de la saison, les deux joueurs, respectivement étincelants avec le Thunder d'Oklahoma City et les San Antonio Spurs, tiennent bel et bien leurs rangs pour l'instant. Surtout le premier, lui qui n'a pas pu disputer la moindre minute sur les parquets de NBA la saison passée, la faute à une grosse blessure à un pied.

NBA : Victor Wembanyama, le futur Giannis Antetokounmpo ? Un coach les compare https://t.co/jBOQ0GbTbu pic.twitter.com/TbS6GRRqoM — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

«Il est simplement prometteur»

Mais l'Américain de 21 ans est revenu en pleine forme. Et pour un bon nombre d'observateurs et suiveurs, Chet Holmgren est promis à un avenir des plus radieux. Mais pas forcément pour tout le monde. En effet, selon Shaquille O'Neal, il est encore trop tôt pour en juger. « Ne me pose pas ce genre de question. Je déteste quand vous faites ça. Vous balancez des mots comme « phénoménal », alors que nous on a dû se battre pour qu’on soit considérés comme tel. Ce n’est pas le bon mot. Il est simplement prometteur. Il est bon, mais cela ne garantit pas qu’il sera un très grand joueur et un futur Hall of Famer » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par Parlons Basket .

«On ne peut pas dire des choses comme ça à des joueurs qui n’ont encore rien prouvé»