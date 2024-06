NBA : Une destination inattendue pour Bronny, le fils de LeBron James ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

S’il semblait évident que Bronny James rejoindrait son père, LeBron James, aux Los Angeles Lakers, il pourrait finalement être sélectionné par une autre équipe à la draft NBA. Il a notamment laissé une bonne impression lors d’un entraînement avec les Phoenix Suns ce mercredi, et l’équipe envisagerait de le recruter dès le premier tour de la draft.

Les Los Angeles Lakers, l’équipe de son père LeBron James, ne sont peut-être pas la seule option pour Bronny James. Moins d’un mois avant la draft NBA, le joueur de USC a fait bonne impression lors d’un entraînement devant les Phoenix Suns, une autre piste crédible pour lui.

Bronny James brille malgré ses lacunes au tir

Selon Duane Rankin de l’ Arizona Republic , Bronny James a effectué un « entraînement très réussi » avec les Suns, en compagnie de plusieurs autres talents. Cette session aurait été centrée sur le tir, qui n’était pourtant pas la spécialité de l’arrière au niveau universitaire, avec seulement 26,7 % de réussite à trois points cette saison avec les Trojans. Il est donc très encourageant que le fils de LeBron James se débrouille si bien en étant évalué sur ses points faibles.

Les Suns contre les Lakers

James aurait refusé de s’entraîner devant plusieurs autres équipes pour privilégier les Suns et les Lakers. Selon Shams Charania de The Athletic , une dizaine d’équipes l’auraient invité pour des sessions similaires. Phoenix apparaît ainsi plus que jamais comme une destination crédible pour l’arrière. Charania a rapporté le 24 mai que la franchise envisage de le sélectionner à la 22e position — ce qui est nettement au-dessus de la plupart des prédictions.

Los Angeles reste le favori pour l’obtenir, en partie car ce serait un argument pour convaincre LeBron James, agent libre cet été, de rester. Certains observateurs pensent même qu’une équipe pourrait le choisir avant les Lakers juste pour les forcer à faire un transfert pour l’obtenir. Quoiqu’il en soit, malgré sa saison décevante à USC, il semble que la valeur de Bronny James ait augmenté aux yeux des équipes NBA depuis le début du processus pré-draft.