NBA : Surprise, Wembanyama se retire !

Emoussé physiquement, Victor Wembanyama a décidé de ne pas participer à la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France. Le géant tricolore était attendu avec les Spurs pour disputer la Summer League mais il n'aura finalement disputé que deux rencontres avant de se retirer.

Victor Wembanyama est exténué. Entre une saison éprouvante avec les Mets 92 et un marathon médiatique qui dure depuis plus d'un an maintenant, le nouveau joueur des Spurs avait besoin de vacances. Avant cela, il devait disputer la Summer League avec sa nouvelle franchise. Chose faite, mais il n'est pas allé au bout et a préféré s'arrêter après deux matchs.

Wemby accuse le coup

Il était temps que ça se termine pour Victor Wembanyama. Désireux malgré la fatigue de participer à la Summer League avec les Spurs, le basketteur français n'aura disputé que deux rencontres sur les quatre prévues. « Le mois dernier, je pense que le basket n’a même pas représenté 50% de ce qu’on me demandait. Je ne peux pas le supporter. Je sais que c’est un moment spécial dans ma vie, mais je suis content que ce soit fini, honnêtement. Je veux juste m’entraîner, faire de la muscu… Je sais que tous les premiers choix de Draft en passent par là, et je sais que ça fera de moi un meilleur joueur plus tard », avait-il déclaré avant de se retirer.

