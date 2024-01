NBA : Rudy Gobert lance un avertissement après la nouvelle défaite des Wolves

Florian Barré

Ce mercredi soir, les Timberwolves du Minnesota ont perdu un deuxième match consécutif pour la première fois cette saison, s'inclinant 117-106 face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Dimanche soir, les coéquipiers de Rudy Gobert avait déjà chuté contre les New York Knicks. Le Français a d’ailleurs tenu à prévenir tout le monde, ces deux revers de rang vont les rendre méchants.

Trois mois et 33 matchs après le début de leur 35e saison régulière, les Timberwolves sont finalement devenus la dernière équipe NBA à perdre deux matchs consécutifs. Leur défaite 117-106 contre la Nouvelle-Orléans mercredi soir au Target Center a suivi la défaite 112-106 de dimanche à New York. Les leaders de la Conférence Ouest ont été menés par 24 points au troisième quart temps et n’ont jamais vraiment pu croire à une remontée spectaculaire. « Il va y avoir beaucoup de vagues d'adversité », a déclaré l'entraîneur des Wolves Chris Finch après le revers subit.

Des Loups devenus tout doux

« Il y a de l'adversité dans le jeu. Il y a de l'adversité dans la saison. C'en est juste une autre et nous devons y remédier. Nous n'avons pas joué avec beaucoup de dynamisme et de détermination depuis Sacramento. Nous n'avons tout simplement pas été très vifs. » Un peu moins d’effort, de concentration en attaque, de mordant en défense et voilà comment enchaîner deux défaites de suite. Les Wolves se seraient donc adoucis suite à leur début de saison tonitruant.

Gobert prévient tout le monde