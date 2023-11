NBA : Récemment tradé, James Harden fait l’éloge d’un joueur des 76ers

Florian Barré

Avec deux défaites en deux matchs, il est évident que les débuts de James Harden avec les Clippers sont peu convaincants. Et s’il y en a un qui doit s’en féliciter, c’est bien le président de Philadelphie, Daryl Morey, qui connaît des débuts en fanfare avec les 76ers. Harden n’a d’ailleurs pas manqué de rendre hommage à Tyrese Maxey, artisan principal de la réussite de son ancienne franchise avec Joël Embiid.

Même si James Harden n'a laissé aucun doute sur ses relations avec le président des 76ers de Philadelphie, Daryl Morey, cela n’empêche pas The Beard de continuer de parler avec amour de ses anciens partenaires dont le bilan est plus que positif (6-1). À la suite de l'échange qui l’a envoyé aux Los Angeles Clippers, le 10 fois NBA All-Star a été interrogé sur un joueur en particulier – Tyrese Maxey, et il a donné une critique élogieuse du meneur.

NBA : Wembanyama encensé par Draymond Green, « heureux » de la dernière cuvée de draft https://t.co/jDWbTvBnTJ pic.twitter.com/UjL43eydBd — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Harden attend beaucoup de Maxey

« Je ne peux qu'attendre de grandes choses de Tyrese, simplement à cause de la quantité de travail que je sais qu'il accomplit », a déclaré Harden dimanche après-midi depuis l'hôtel de l'équipe des Clippers à Manhattan. « Il est au gymnase. Il adore ça, donc les résultats vont se produire pour lui d'une manière formidable. Je suis excité pour lui. J’espère qu’il aura l’opportunité de faire partie d’une équipe All-Star et de vraiment montrer son jeu. Je suis vraiment enthousiasmé par sa croissance et sa maturité. » a révélé le Barbu à Gina Mizell du Philadelphia Inquirer .

« Il m’a pris sous son aile »