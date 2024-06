NBA : Les Hawks prêts à tout changer ? Les Spurs de Wembanyama aux aguets

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Au cours des derniers mois, Trae Young et Dejounte Murray ont tous les deux été mentionnés régulièrement dans les rumeurs de transfert. Finalement, les Atlanta Hawks pourraient décider de transférer leurs deux stars pour repartir sur de nouvelles bases avec le premier choix de la draft NBA. Les Spurs de Victor Wembanyama ont peut-être un coup à jouer.

Un nouveau projet sans Trae Young et Dejounte Murray ?

Selon Bill Simmons de The Ringer , les Hawks envisagent de faire exploser leur équipe cet été en se séparant de Trae Young et Dejounte Murray. Depuis le transfert de Murray en 2022, la franchise n’a pas réussi à passer le premier tour des playoffs, ne parvenant même pas à se qualifier cette saison. Depuis ses finales de conférence en 2021, à un moment où l’équipe semblait avoir un grand potentiel, Atlanta ne fait que dégringoler et doit réagir.

Jusqu’ici, l’association entre Young et Murray n’a pas porté ses fruits. Les deux joueurs n’ont jamais réussi à trouver l’alchimie et ne parviennent pas à exprimer leur plein potentiel lorsqu’ils partagent le terrain. On s’attend ainsi à ce que l’un d’eux soit transféré cet été. Mais avec le premier choix de la prochaine draft et l’émergence de Jalen Johnson (22 ans), les Hawks ont l’opportunité de complètement reconstruire leur équipe et transférer les deux extérieurs aurait du sens.

Les Spurs de Victor Wembanyama en position de force

Si Atlanta décide d’entamer sa reconstruction, sa priorité sera probablement de récupérer les tours de draft qu’elle a cédés aux Spurs lors du transfert de Murray. En effet, San Antonio détient les choix de l’équipe pour 2025 et 2027, ainsi que la possibilité d’échanger de position à la draft 2026. Sans pouvoir drafter, les Hawks auraient du mal à recruter du jeune et seraient trop pénalisés par leurs résultats suite à la perte de leurs stars et de leurs vétérans. Historiquement, les équipes dans cette situation s’en sont rarement bien sorties. Ainsi, les Spurs se trouvent en position de force.

La franchise du Texas cherche à renforcer son effectif autour de Victor Wembanyama, en particulier au poste de meneur. Dejounte Murray et Trae Young sont deux cibles attrayantes, le second en particulier. San Antonio pourrait tirer profit de la situation pour acquérir l’un des deux à un prix raisonnable.