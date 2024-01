NBA : LeBron James s’emporte et descend ses coéquipiers après la nouvelle défaite des Lakers

Florian Barré

La superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, n'a pas mâché ses mots après la défaite 127-113 de son équipe à domicile contre les Grizzlies de Memphis ce vendredi. Il s'agissait de la quatrième défaite consécutive et de la neuvième sur les 11 derniers matchs des Lakers, qui ont perdu leur position au play-in tournament de la Conférence Ouest. La goutte de trop pour « le King ».

LeBron James n'a pas atténué ses sentiments de plus en plus amers après que les Lakers de Los Angeles aient enregistré leur 10e défaite en 13 matchs vendredi soir, s'inclinant 127-113 face aux Grizzlies de Memphis. « Nous sommes juste nuls en ce moment », a déclaré James visiblement perturbé après avoir marqué 32 points, sept passes décisives et cinq rebonds, lors de la quatrième défaite consécutive des Lakers.

LeBron James refuse de se contenter du titre en NBA Cup

Et lorsqu’il a été demandé au King s’il pensait que son équipe pouvait retrouver le succès et l'intensité de son parcours en NBA Cup, l’homme de 39 ans a été cash : « Je veux dire, ce n'était que deux matchs. Un petit échantillon. Tout le monde est tellement excité par Vegas et continue d'évoquer Vegas. C'était deux matchs. Nous nous sommes occupés de cette affaire qu'était le tournoi en saison. Nous avons joué. Nous l'avons gagné. Mais ce n'était littéralement que deux matchs. Je ne pense pas si loin dans le passé, pour être honnête. Nous sommes juste nuls en ce moment. »

