NBA : La stat choquante du duo Damian Lillard - Giannis Antetokounmpo

L’association de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, réunis par un transfert juste avant le début de la saison, est extrêmement prometteuse. Leurs talents complémentaires propulsent les Milwaukee Bucks parmi les favoris pour le titre NBA. Cependant, le duo n’exploite pas encore son plein potentiel, une statistique surprenante le démontre.

Sur le papier, Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard forment le tandem idéal. Sur le terrain, les deux superstars des Milwaukee Bucks ont encore besoin de temps pour forger une alchimie. Les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes et un chiffre, en particulier, suscite l’étonnement.

Trop peu de pick-and-rolls aux Bucks

Depuis le début de la saison, Antetokounmpo et Lillard ont réalisé seulement 29 pick-and-rolls . Un chiffre dérisoire, qui les classe 61e parmi les duos de la NBA, comme le relève le journaliste Louis Zatzman. Une anomalie statistique, inexplicable au vu de la fréquence de ce type d’action dans la ligue et de l’effectif des Bucks, parfaitement construit pour ces schémas.



Dans ces situations, Damian Lillard est redoutable. Cette configuration est devenue sa spécialité lorsqu’il a explosé aux Portland Trail Blazers. Pourtant, lorsqu’il initie un pick-and-roll , Giannis Antetokounmpo se place généralement à l’aile droite. Position stratégique pour couper, mais peu judicieuse pour le double MVP, qui n’est pas une menace à l’extérieur avec un taux de réussite de seulement 14,3 % à trois points en quatre matches.



Le duo Giannis Antetokounmpo — Damian Lillard sous-exploité