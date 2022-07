NBA

NBA : Curry, Thompson, Green... De nouvelles tensions chez les Warriors ?

Publié le 5 juillet 2022 à 15h35 par Ewen Robin

Vainqueurs de la NBA, il y a quelques semaines, les Golden State Warriors connaissent un été mouvementé. Alors que l’équipe de San Francisco a connu de nombreux départs lors de la Free Agency, l’un d’eux aurait semé la discorde au sein de la franchise. En effet, plusieurs joueurs de l’effectif ne comprendraient pas la décision de laisser partir libre l’un de leurs anciens coéquipiers…

Malgré le fait que les Golden State Warriors aient remporté un nouveau titre de champions de NBA, les dirigeants du club de San Francisco font d’ores et déjà faire face à de nombreux assauts lors de la Free Agency. En effet, avec un effectif fortement convoité, les Warriors ont perdu de nombreux joueurs, partis libres de tout contrat. C’est notamment le cas de Toscano-Anderson qui s'est engagé avec les Los Angeles Lakers dès l’ouverture du marché. Alors que la masse financière du club est trop élevée, les Warriors peineraient à rivaliser avec les offres provenant d’autres franchises. De nombreux départs qui auraient tendance à agacer du côté de San Francisco. Malgré tout, les dirigeants sont décidés à combler les postes laissés vacants. Récemment, un potentiel retour de Kevin Durant était évoqué, lui qui avait créé le scandale lors de son départ des Warriors.

NBA : Ben Simmons prive Kevin Durant d'un incroyable retour à Golden State https://t.co/298fM89Q7G pic.twitter.com/IhAkIyeFWL — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Un remake de la polémique Durant ?

Après avoir perdu la finale, Kevin Durant avait quitté les Warriors lors de l’été 2019. Un départ qui avait déclenché des tensions à l’époque. Si certaines stars de l’équipe souhaitaient un départ du "Slim Reaper" , d’autres s’y étaient opposés. Un épisode qui avait toujours de faire parler. Kevin Durant s’était notamment exprimé après son départ : « Ce n’est pas la dispute qui m’a poussé dehors, c’est plus la façon dont tout le monde l’a gérée. Steve Kerr a fait comme si ce n’était pas arrivé, Bob Myers a essayé de te faire la morale en pensant que ça effacerait tout… J’ai vraiment senti que c’était une affaire d’état, alors qu’on avait besoin d’extérioriser ça. (…) Ils ont essayé d’esquiver toute cette histoire, et je n’ai pas aimé l’ambiance autour de tout ça. J’ai trouvé ça merdique » . Dernièrement, un autre transfert pourrait faire le même effet sur la côte Ouest des Etats-Unis.

Le départ de Gary Payton sème l’incompréhension

Selon les informations d’Anthony Slater, journaliste pour The Athletic , un départ de Gary Payton II lors de la Free Agency aurait fortement agacé plusieurs joueurs et entraîneurs : « Le départ de Gary Payton II a piqué plusieurs joueurs et plusieurs membres de l’organisation selon nos sources. Tout le monde aimait la personne, et ils ont appris à aimer l’apport de ses qualités uniques. Il aidait à gagner. Pour la première fois depuis l’arrivée au sommet en 2015, les Warriors ont perdu une des pépites qu’ils ont dénichées en refusant de lui offrir un salaire à la hauteur de son apport » explique le journaliste .

Free agent Gary Payton II is finalizing a three-year, $28 million deal with the Portland Trail Blazers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2022

