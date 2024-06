NBA : Après le trade de Mikal Bridges, nouvelle grosse annonce pour les Knicks qui visent le titre

Florian Barré

Alors que Mikal Bridges a rejoint les New York Knicks en début de semaine, en échange de plusieurs tours de draft et de Bojan Bogdanovic, une autre super nouvelle vient alimenter toutes les discussions dans la Big Apple ce jeudi. En effet, agent libre, OG Anunoby restera finalement au sein de la franchise pour un contrat de cinq ans d'une valeur de plus de 210 millions de dollars.

Les Knicks de New York signent à nouveau OG Anunoby pour un contrat de 212,5 millions de dollars sur cinq ans, ce qui fera de lui le joueur le mieux payé de l'histoire de la franchise, selon Adrian Wojnarowski d' ESPN . L'accord comprendra notamment une option de joueur, mais qui est inférieure au montant maximum d'environ 245 millions de dollars que les Knicks auraient pu lui payer. Selon Ian Begley de SNY , Anunoby avait reçu des offres maximales de la part d'autres équipes, mais a choisi de rester à New York et d'essayer de se battre pour le titre. Les Knicks ont acquis Anunoby lors d'un échange de mi-saison avec les Raptors de Toronto, et New York a obtenu une fiche de 20-3 avec lui dans l'alignement au cours de la saison régulière.

Les Knicks en quête d’un titre

Cette signature vient donc s’ajouter à la celle de Mikal Bridges. Les Knicks ont acquis l’ailier des Brooklyn Nets dans le cadre d'un accord qui leur a coûté énormément de capital de draft. Cette décision était une initiative globale conçue pour préparer les Knicks à la course au titre cette saison, et avec Anunoby, cela prend tout son sens. Maintenant qu'ils ont conservé leur meilleur agent libre, les Knicks sont dans une position privilégiée pour défier les Celtics de Boston pour la couronne de la Conférence Est.

Une défense XXL

Avec Bridges et Anunoby en place, les Knicks disposent de ce qui est probablement le duo de défenseurs latéraux le plus redoutable de la NBA. Bridges a été finaliste pour le titre de joueur défensif de l'année en 2022, tandis qu'Anunoby a été choisi pour les honneurs de la deuxième équipe All-Defensive en 2023. Ensemble, ils offrent aux Knicks une paire idéale à lancer contre les ailiers stars de Boston, Jayson Tatum et Jaylen Brown, ainsi que contre toutes les autres superstars que New York pourrait rencontrer dans leur quête d’un premier titre depuis 1973.